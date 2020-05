Det SKAL du huske i dag

Solcreme, hatte og tøj til børnene. UV-strålingen betyder, at solbeskyttelse er meget vigtig

Pinsesolen danser over Danmark i disse dage, men de varme og lyse stråler har en mørk bagside. Solen kan give hudkræft.

Igennem de seneste 30 år er antallet af tilfælde af kræft i huden øget med mere end en firedobling for danske kvinder og mere end en tredobling for danske mænd. Foto: Shutterstock

Og lige som julen hvert år kommer bag på mange, gør den første stærke sol om foråret det også.

Det har igennem de seneste 30 år øget antallet af tilfælde af kræft i huden med mere end en firedobling for danske kvinder og mere end en tredobling for danske mænd.

- Det er meget vigtigt at huske solcreme, hatte og tildækning af udsatte steder på kroppen - især for børn, siger Peter Dalum, Projektleder for Trygfondens og Kræftens Bekæmpelses Solkampagne.

- På grund af det danske vejrs omskiftelighed styrter vi ud i solen, så snart den viser sig, og det er vores lyse vinterhud ikke forberedt på, forklarer Peter Dalum. Foto: Shutterstock

- På grund af det danske vejrs omskiftelighed styrter vi ud i solen, så snart den viser sig, og det er vores lyse vinterhud ikke forberedt på. Folk overraskes over, at solens UV-stråler lige nu er lige så stærke nu som i juli måned på trods af de meget lavere temperaturer. Har man den lyse hudtype 2, som 50 pct. af danskerne har, kan man uden solbeskyttelse maks. være i solen i en halv time, før man bliver rød og solskoldet. Og tilhører man de ti pct. med den helt lyse og næsten gennemsigtige hud, skal man beskytte sig endnu mere. Derfor er mit råd til alle: Smør jer godt ind med et tykt lag solcreme.

For de helt lyse hudtyper skal man have fat i faktor 30-50, for ikke at blive forbrændt, når man er i solen.

UV-dragterne beskytter de små mod solskoldning. Foto: Shutterstock

- Mht. til de små børn er UV-dragter, tyk solcreme i ansigtet og på arme samt hatte en nødvendig beskyttelse. Og for de større er det en god ide med lidt skygge, hvor de leger og rigelig med solcreme. Det er næsten vigtigere, at man husker at smøre tykt på, end om man bruger faktor 15 eller 20.

Peter Dalum afliver myten om, at man ikke kan bruge faktorcremen fra sidste år.

- Hvis den dufter som en creme skal dufte, er det ok at bruge den. Dog er der selvfølgelig en grænse for, hvor gammel dem må blive, men det er mest af hygiejne-årsager.

Skal man være længe, skulle ,man måske overveje en t-shirt eller en bomuldsskjorte, fastslår Peter Dalum. Foto: Shutterstock

Både for børn og voksne gælder det, at hatte er en god ide, når man er ude i solen.

- Og skal man være længe ud er en t-shirt eller en bomuldsskjorte ikke at foragte, fastslår Peter Dalum.

