Det sker der hvis Trump erklærer sig som vinder før tid

Donald Trump vil formentligt gøre rigtig meget for at kunne fortsætte som USA's præsident.

Ifølge det politiske medie Axios planlægger han sågar at erklære sig som sejrherre tidligt på aftenen, hvis han ser ud til at have føringen i nogle af de afgørende svingstater – også selv om alle brevstemmerne ikke er talt op.

Selvom Trump mandag afviste historien som 'fake news', så lagde han ikke skjul på, at han ville forsøge at få ugyldiggjort millioner af brevstemmer, som traditionelt set har været en fordel for demokraterne.

- Så snart valget er overstået, går vi ind med vores advokater, sagde præsidenten i den forbindelse.

Ifølge Trump er der nemlig risiko for, at demokratiske politikere vil svindle med stemmerne.

Afgøres i retten

Hvis valget er tæt og Trump derfor alligevel ender med at erklære sig som vinder før tid, så vil det passe ind i strategien om, at valget skal afgøres i retten - ligesom det blev i 2000 mellem Bush og Gore.

- Han håber på at kunne lægge pres på dommerne - også i Højesteret - og at de er tilbøjelige til at lytte efter folkestemninger. Han vil forsøge at piske en stemning op og så håbe, at nogle dommere vil give ham ret, siger USA-eksperten Derek Beach, der er professor i statskundskab ved Aarhus BSS.

Ifølge Peter Kurrild-Klitgaard, der er professor i statskundskab på KU, kan medierne være afgørende.

Psykologisk spil

- Det vil være et forsøg på at sætte dagsorden for mediernes udlægning af valget. Det øjeblik, der bliver konsensus om, hvem der har vundet, så er det meget op ad bakke for den anden side at lave det om, siger USA-eksperten og fortsætter:

- Det er et psykologisk spil, og så er det også en måde at få sine gjort sine støtter entusiastiske og begejstrede.

Der er samtidig en god grund til, at Trump ikke er så glad for brevstemmerne.

- Den traditionelle analyse er, at en højere valgdeltagelse er godt for demokraterne. Derfor vil flere med brevstemmer så vidt muligt være en fordel for demokraterne. Vi har samtidig aldrig nogensinde haft så mange brevstemmer som nu, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

To svingstater

Helt konkret drejer spørgsmålet om brevstemmerne sig til de to svingstater Pennsylvania og North Carolina.

Joe Biden fører begge steder i meningsmålingerne, men Trump vandt dem begge ved sidste valg.

I de to svingstater vil optællingen af brevstemmerne først være færdig lang tid efter valgaftenen, så hvis Trump kan få gjort brevstemmerne ugyldige vil der være en større chance for at vinde.

Det er i den sammenhæng, at man skal se muligheden for, at Trump vil erklære sig som vinder før tid.

- Det vil ikke komme bag på mig, hvis han gør det - men det er svært at spå om, siger Derek Beach.

Kaos

Han er dog ikke i tvivl om, at det kan ende i kaos.

- Det kan være farligt at gøre det, for det kan måske opildne nogen til at tro, at der faktisk er foregået valgsvindel, selvom der er tale om helt lovligt afgivne stemmer.

Professoren afviser ikke, at Trump i sidste ende vil kunne blive fjernet fra sin stol.

- Hvis han virkelig tordner frem i nat og i morgen med, at han har vundet, og så kommer resultaterne, at han har tabt klart, og han stadig bare kalder det hele for snyd, så kan han ende med at blive fjernet.

- Det kan vicepræsidenten og et flertal i regeringen sørge for. Det kan især blive en mulighed, hvis der er folk derude, som reagerer voldeligt på det hele.