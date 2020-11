Det vil Biden gøre som det første

Joe Biden vil som det første udstede dekreter, der omgør nogle at Trumps mest om kontroversielle beslutninger

Den kommende demokratiske præsident, Joe Biden, vil leve op til sit valgløfte om som det første at underskrive såkaldte executive orders; præsidentielle dekreter.

Det bekræftede en af hans kampagnechefer sent lørdag aften amerikansk tid.

Dekreterne skulle ifølge The Washington Post blandt andet være genindtrædelse i Paris-aftalen, som Trump udtrådte fra - samt en annullering af Trumps planer om ikke længere at bidrage til Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Men først og fremmest vil Biden straks – faktisk allerede mandag – nedsætte en corona-taskforce med eksperter, som skal rådgive Biden i, hvordan han får styr på epidemien, når han tiltræder den 20. januar 2021.