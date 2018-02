Dette billede bliver flittigt delt på nettet - men i Kina har de censureret det

I weekenden skete det, som mange observatører bare ventede på ville ske:

Kinas kommunistiske regeringsparti har foreslået at ændre i partiets (og de facto landets) forfatning, så den siddende præsident nu ikke længere er begrænset til at sidde på magten i to embedsperioder.

Forslaget har til formål at bakke yderligere op om landets præsident, Xi Jinping, der derfor næppe behøver bekymre sig om, hvad han skal foretage sig ved udgangen af hans nuværende embedsperiode.

I udlandet er beslutningen blevet beskuet med en vis skepsis, idet flere nu sammenligner Xi Jinping med Kinas tidligere diktator, Mao Zedong, der regerede fra 1949 og frem til hans død i 1976.

Internt i Kina prøver befolkningen også at reagere på nyheden, men statsapparatet har været flittig til at bortcensurere de kritiske røster - uanset hvor kreative de end har måttet være.

Allerede dagen efter forslaget er der således blevet blokeret for adskillige søgeord og billeder på nettet fra kinesiske IP-adresser.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

'Find det du elsker'

De helt oplagte søgeord så som 'sidde en periode mere' er blevet censureret, men også de mere kreative forsøg på at omtale forslaget er blevet omfattet af censuren.

Således er særligt et billede af Peter Plys og en stor krukke honning ledsaget af teksten 'Find the thing you love and stick with it' (Find den ting du elsker og hold fast i den, red.). Billedet og teksten er en spydig henvisning til Xi Jinping, som altså nu kan klistre sig fast til præsidentposten som til en stor krukke med honning.

Kina har i øvrigt ved flere tidligere lejligheder censureret billeder af netop Peter Plys, fordi brugere på internettet flittigt har sammenlignet Xi Jinping med den gule bamse, og i det strømlinede Kina duer den slags ikke. Her skal styret selv helst bestemme, hvilke billeder og ytringer, der slipper ud omkring præsidenten.

Foruden billedet af Peter Plys, har netop været fyldt med andre vittige og spydige bemærkninger på baggrund af tiltaget fra Kommunistpartiet.

En af de mest populære kommentarer er baseret på det pres, unge mennesker ofte oplever fra de ældre generationer om, at de skal skynde sig at blive gift og få børn.

- Min mor sagde til mig, at jeg skulle blive gift i løbet af Xi Dadas (Xi Jinpings 'kælenavn', Store Onkel Xi, red.) embedsperiode. Nu kan jeg endelig ånde lettet op, lyder det i kommentaren.

På en stort oplagt partikongres i oktober genvalgte Kommunistpartiet Xi Jinping som leder, mens hans tanker blev skrevet ind i forfatningen. Foto: AP

I den omfattende kinesiske censur, er det dog ikke kun kritiske indlæg, der bliver fanget i nettet. Således er også kommentarer om, at lande som Tyskland og Canada heller ikke har grænser for antallet af embedsperioder, også blevet bortcensureret sammen med kommentarer om, at nyheden var et 'historisk øjeblik'.

Beslutningen fra partiets side om at gøre det muligt for Xi Jinping at blive siddende til han dør, kommer i kølvandet på, at han i oktober blev skrevet ind i partiets forfatning. Og det er derfor et skridt i retning af at bygge landet op omkring Xi Jinping, som har lagt en helt klar linje for et mere moderne Kina, der er åben for handel med omverdenen, selvom landet internt stadig er et diktatur.

- Det er ligesom ham, Kommunistpartiet skyder frem foran sig, mens de siger til det kinesiske folk, at 'I behøver ikke nødvendigvis stole på os, men I skal stole på ham her. Han er jeres mand'. Så han bliver fremhævet som folkets mand, og der er en kæmpe kampagne i gang i statsmedierne for at fremhæve det billede, har Andreas Møller Mulvad, der er ekspert i kinesiske forhold og adjunkt på Department of Business and Politics på CBS, tidligere sagt til Ekstra Bladet.