DF-ballade i Næstved: Lokalbestyrelsen er skiftet ud

Der er opstået ballade hos Dansk Folkeparti i Næstved.

I Næstved er lokalbestyrelsen i DF nemlig gået af efter seneste generalforsamling.

Det skriver Sjællandske Medier.

Ifølge sn.dk, som hører under Sjællandske Medier, er der uenighed om, hvorvidt det er sket i enighed, eller om bestyrelsen er blevet presset ud.

Den nu tidligere lokalformand i Næstved for DF Alex Thomsen mener, at partistifter og folketingsmedlem Pia Kjærsgaard (DF), der opstiller i Næstved, har haft indflydelse på lokalforeningens sammensætning. Det afviser hun selv.

- Det er afpresning. Det er ikke retfærdigt. Der bliver ikke givet ved døren. Pia har lagt sin hånd på alt, siger Alex Thomsen til sn.dk.

Pia Kjærsgaard var med til generalforsamlingen. Her fortalte hun ifølge sn.dk om den generelle situation på Christiansborg.

Her har DF siden formandsvalget 23. januar, hvor Morten Messerschmidt blev DF-formand, set 6 af 16 folketingsmedlemmer forlade partiet. Alle i protest mod Messerschmidt. Og som sådan også Pia Kjærsgaard, der støtter den nye formand.

- Det er jo altid interessant, hvis man kan inddrage mig. Det giver lidt ekstra presse, siger Pia Kjærsgaard til sn.dk om kritikken fra Næstved.

Alex Thomsen mener, at eksempelvis både Pia Kjærsgaard og partisekretær Jens Vornøe har presset på for at få bestyrelsen til at gå. Byrådsmedlem Nickolai Hamann (DF) kritiseres også af Alex Thomsen.

Nickolai Hamann henviser til Vornøe. Og sidstnævnte afviser Alex Thomsens kritik. Vornøe mener ifølge sn.dk, at generalforsamlingen gik efter planen, og bestyrelsen valgte at trække sig frivilligt for at gøre plads til en ny.

Den nye lokalformand i Næstved er Maria Westermann. Ifølge sn.dk er hun kæreste med DF's byrådsmedlem.

Dermed fortsætter den interne uro i DF efter formandsvalget. I sidste uge var der eksempelvis ballade i lokalbestyrelsen hos DF i Hjørring. 4 af 5 medlemmer af DF's lokalbestyrelse i Hjørring forlod partiet. Det skete i protest mod partiledelsen med formand Morten Messerschmidt i front.

Mandag valgte Erik Høgh-Sørensen at politianmelde Morten Messerschmidt for at se igennem fingre med advarsler om 'underslæb, mandatsvig og/eller dokumentfalsk'. Se bilagene der fik ham til det her.

Tirsdag kom det frem, at tidligere formandskandidat Erik Høgh-Sørensen var blevet ekskluderet af DF. Det skete efter længere tids uoverensstemmelser mellem Erik Høgh-Sørensen og Messerschmidt.

Alex Thomsen forventer ligeledes at blive ekskluderet.