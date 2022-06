DF-drama på Hjallerup Marked

Specielt en episode på Hjallerup Marked er en udløsende faktor for, at bestyrelsesformand for Dansk Folkeparti i Thisted Nina Røntved Krog har forladt partiet.

Her skulle tidligere medlem af Folketinget og spidskandidat i Nordjylland Morten Marinus ifølge Nina Røntved have dolket sin partifælle Ib Poulsen i ryggen som del af de interne kampe, der er i partiet.

- Det, der slog det sidste søm i brættet for mig, er det, der sker sidste uge på Hjallerup Marked. Her står Morten Marinus og siger, at han nok skal sørge for, at vores kandidat, Ib Poulsen, ikke får nogen stemmer.

- Det skulle han nok sætte en prop i, fordi Thy og Mors ikke skal repræsenteres på Christiansborg. Det var vi simpelthen for dumme til. Og så blev jeg gal, siger Nina Røntved Krog, der dog ikke selv var der.

Intern splid

Morten Marinus er kendt for at være den nye ledelse under Morten Messerschmidts mand. Mens Ib Poulsen tidligere har været kritisk.

Derfor kan episoden læses ind i den fortsatte kamp i partiet efter formandsopgøret i slutningen af 2021 og starten af 2022, og at sårene ikke er lægte.

Og Nina Røntved Krog så det som et tegn på, at den interne fnidder ville fortsætte.

- Det er det mest utidige, jeg har været med til. Et er, at kandidaterne er uenige, det må de selv om. Men man siger det ikke offentligt. Jeg kan forstå, hvis de stod der begge og lavede sjov med hinanden.

- Og herregud. Valgkampen er ikke engang gået i gang endnu. Så tænkte jeg bare, skal vi høre på det i et helt år?, siger hun.

Helt uforstående

Morten Marinus selv afviser pure, at han skulle have været ude med riven efter Ib Poulsen.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal blandes ind i den debat. For jeg har ikke udtalt mig om hvem, der skal skal vælges i Thisted eller om de skulle være nogle idioter. Det har jeg ikke sagt noget som helst om.

- Så jeg ved ikke, hvor hun har det fra, for mig bekendt var hun ikke selv på Hjallerup Marked, siger han.

Han fortæller, at han har talt med Ib Poulsen og fortalt ham, at han ikke har bagtalt ham eller hans kandidatur.

- Vi er gamle kolleger, der er ingen dårlig stemning mellem os. Det virker til, at man bare skal bruge en undskyldning, og så bliver jeg kastet ind under bussen.

- Det undrer mig, at jeg skal blandes ind i det her, siger han.

