DF er klar på en regering med Venstre og Konservative

Dansk Folkeparti går gerne i regering med De Konservative og Venstre.

Det siger DF-næstformand Søren Espersen, efter at De Konservatives formand, justitsministeren Søren Pape Poulsen, til flere medier har udtalt, at De Konservative er klar til at gå i regering med DF.

- Det er en glædelig og god besked at få. Jeg synes, at vi generelt har et fortræffeligt forhold til De Konservative og de K-ministre, som vores ordførere arbejder sammen med.

- Vi har fået opbygget et velfungerende samarbejde med De Konservative. Sådan har det ikke altid været, så det er en glædelig udvikling, siger Espersen.

Tilbage i 00'erne, da DF med Pia Kjærsgaard som formand var støtteparti til den daværende VK-regering, slog det ofte gnister mellem DF og Konservative.

Men Pape mener, at De Konservative og DF har nærmet sig hinanden og fået et større værdifællesskab. Det er også Espersens opfattelse.