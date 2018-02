DF forarger med facebook-opslag - igen

Det hører ikke til sjældenhederne, når der pludselig dukker et opsigtsvækkende opslag frem på Dansk Folkepartis facebook-side. Det skete blandt andet, da de delte en grov Muhammed-joke. Nu er det sket igen, og denne gang er det somaliske kvinder, der står for skud.

I en Facebook-opdatering skriver partiet 'De fleste somaliske kvinder i Danmark er:' efterfulgt af to svarmulighed. Enten kan man svare, at kvinderne er en berigelse eller en byrde for samfundet.

Partiet opfordrer samtidig til at dele opslaget, hvis man synes, at det er 'under al kritik', at 79 procent af somaliske kvinder mellem 30 og 59 år er på offentlig forsørgelse.

Opslaget kommer på baggrund af, hvad Dansk Folkepartis udlændingeordfører- og integrationsordfører, Martin Henriksen, kalder for 'et blik ud i virkeligheden'.

- Vores bæger flød over for længe siden. Og nu det så løbet hele vejen udover bordkanten, så opslaget er helt på sin plads, siger han.

En specifik gruppe

Selvom nogle nok ville kalde det for mobning af en enkelt gruppe somaliske kvinder, ser Martin Henriksen helt anderledes på det.

- Hvis man vender det om, kan man sige, at somalierne mobber og har gjort grin med danskerne i mange år.

- Det er så uforskammet den måde, de er kommet til Danmark på. Vi har rakt hånden ud til en gruppe, der har valgt at spise halvdelen af vores overkrop.

Hos et andet af folketingets partier irriterer opslaget mere, end det gavner.

- Det er ikke, hvad vi har brug for i udlændingedebatten. Opslaget er ikke med til at skabe debat, det skaber kun dårlig stemning, siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

Han er overbevist om, at der kun er én rigtig vej at gå for Dansk Folkeparti.

- Jeg vil da helt klar opfordre til, at de fjerner opslaget på deres profil.

Også på det sociale medie Twitter deler brugere deres holdninger til opslaget.

Bjarke Serritslev, der sidder i Alternativets sekretariat, kalder opslaget 'crazy'.

Det er fandme crazy det her. Tror, jeg vil gå så langt som at sige, at det her er mobning. Digital mobning. Hvordan kan vi nogensinde forvente at lære vores børn at opføre sig ordentligt, hvis det her er niveauet hos et politisk parti? #Dkpol pic.twitter.com/yzcnJA0AeI — Bjarke Serritslev (@BjarkeCharlie) 20. februar 2018

Presserådgiver hos Enhedslisten Mads Tanghøje er også ude med riven.

Det her er godt nok en klam måde at tale om andre mennesker på. #dkpol pic.twitter.com/T70QOCFVMK — Mads Tanghøje (@madsmgt) 20. februar 2018

Kan ikke forstå det

Kritikken, der kommer både fra højre og venstre, kan dog ikke slå Martin Henriksen ud af kurs.

- Jeg kan ikke forstå folks kritik. De fokuserer på det helt forkerte. Det, som det handler om, er, at folk kommer til landet uden at bidrage og bare træder på den danske befolkning.

I skrivende stund har opslaget fået næsten 3000 kommentarer.

