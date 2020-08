DF foreslår fodlænke til coronasmittede

Coronosmittede, som ikke vil blive hjemme i isolation, skal bære fodlænke i 14 dage.

Det foreslår Dansk Folkeparti, som et alternativ til Inger Støjbergs foreslag om at politiet skal kunne tvangsisolere smittede, hvis de nægter at blive hjemme.

I et Facebook-opslag skriver DFs Peter Skaarup, at det er et kendt system fra fængselsvæsenet, og han mener ikke, at det er et for voldsomt tiltag over for danskernes personlige frihed.

'Jeg synes ikke det er et særligt indgribende skridt at skulle gå med fodlænke i de 14 dage, det varer, men det kan sikre, at vi ved hvor folk er, uden at skulle trænge unødigt ind i folks privatliv,' skriver han i opslaget.

Forslaget er lavet efter det kom frem, at flere af de coronasmittede slagteriarbejdere i Ringsted ikke overholdt deres karantæne og bevægede sig rundt i byen. Men forslaget skal vedrøre alle coronasmittede, også skoleelever - teoretisk set.

- Det er jo affødt af, at vi har set nogle af dem, der har været smittet i forbindelse med Danish Crown-slagteriet åbenbart ikke overholde, at de skulle blive hjemme i karantæne, siger Peter Skaarup.

Han fortæller, at det skal være et job for politiet at opspore, hvor der kan være brug for fodlænkerne.

Synes du ikke, det virker kriminaliserende at bruge fodlænker?

- Det er i hvert fald ikke det, der er tale om. Det er et tiltag for at beskytte os alle sammen mod dem, der ikke vil overholde reglerne, siger han.

Men handler det her så kun om slagterimedarbejdere, eller skal politiet også ud og patruljere hos skoleelever, der er sendt hjem med coronavirus?

- Nej, jeg forestiller mig ikke, at det er en stor gruppe. Jeg tror, det er få, der ikke vil overholde reglerne. Jeg så jo de her billeder fra naboerne i Ringsted, der var forargede over at se, at nogle med coronavirus går rundt, siger Peter Skaarup.

Forslaget skal vel gælde alle og ikke kun polske slagterimedarbejdere, og bliver det så ikke lidt indviklet at finde ud af, hvem der skal have fodlænke på?

- Det skal politiet vurdere, siger han.