DF-kandidat: Send kriminelle udlændinge til Grønland

Partidisciplin går tilsyneladende frem for alt andet i det nederlagsramte Dansk Folkeparti, DF.

For mens folketingskandidat Knud N. Mathiesen fastholder over for Ekstra Bladet, at han står ved sin én måned gamle kommentar om, at kriminelle udlændinge bør sendes til Grønland i stedet for øen Lindholm i Stege Bugt, så siger partisekretær Poul Lindholm Nielsen, at Knud N. Mathiesen samtidig er enig i partiets politik om at støtte et udrejsecenter ud for Sydsjælland.

- Det er en gammel historie, og den har vi talt med Knud om for tre uger siden. Han er enig i, at de (kriminelle udlændinge) skal sendes til Lindholm, siger Poul Lindholm Nielsen.

DF-partiksekretær Poul Lindholm Nielsen mener ikke, at Knud N. Mathiesen er blevet banket på plads efter hans udtalelser om, at kriminelle udlændinge bør sendes til Grønland. Foto Ernst van Norde

Den 'gamle' historie er fra 25. april i år, da Knud N. Mathiesen i Lokalavisen Aarhus ytrede kritik af, at det vil koste mere end 800 millioner skattekroner at finansiere Lindholm-projektet.

- Jeg havde meget hellere set, at man benyttede en af de mange andre øer, vi har her i kongeriget. Vi har jo en meget stor ø, der ligger oppe nordpå. Man skulle hellere have forsøgt at lave en aftale med Grønland, som vi jo støtter med flere milliarder om året. Man kunne sikkert have lavet en god aftale med dem, sagde Knud N. Mathiesen med henvisning til de knap fire milliarder kroner om året, som Grønland modtager i bloktilskud fra Danmark.

'Det er min mening'

Knud N. Mathiesen, der sidder i byrådet i Aarhus Kommune, argumenterede blandt andet med, at et ophold på Grønland vil have en langt stærkere effekt på de udvisningsdømte.

- Der bliver sagt, at det har en præventiv virkning at sende dem til Lindholm. Jeg vil garantere, at sender man dem til Grønland, vil det have en endnu mere præventiv virkning. Og det er jo det, hele den her øvelse går ud på, fortsatte den tidligere slagter og sælger, der blev stemt ind i Aarhus Byråd for første gang i 2013.

Da Ekstra Bladet traf Knud N. Mathiesen tirsdag, var han kort for munden, men understregede, at han står ved sine udtalelser i Lokalavisen Aarhus.

- Jeg står og skal til at ud af døren til vælgermøde og senere ekstraordinært byrådsmøde.

- Men kan du kort uddybe, hvorfor du mener, at det vil virke mere præventivt at sende kriminelle udlændinge til Grønland?

- Jeg har ikke yderligere at tilføje ud over, hvad jeg allerede har sagt. Det er min egen mening, og den står jeg ved, siger den 66-årige DF-folketingskandidat.

'En sjov bemærkning'

Således kunne vi heller ikke nå at få Knud N. Mathiesens svar på partisekretær Poul Lindholm Nielsens kommentar, at det var 'en sjov bemærkning' i en gammel sag.

- Han tager afstand fra bemærkningen nu, men vi kan og vil ikke ændre på, hvad Knud tidligere har udtalt, siger Poul Lindholm Nielsen.

- Er der i virkeligheden ikke tale om, at I har banket Knud N. Mathiesen på plads?

- Vi har jo som parti stemt for udrejsecentret på Lindholm, og så er den ikke længere. Knud går også ind for vores politik på det område, siger partisekretæren.

Knud N. Mathiesen i midten med fuldskæg har ambitioner om at supplere sit arbejde i Aarhus Byråd med en plads i Folketinget. Foto Gregers Tycho

Knud N. Mathiesen mener, at der er for meget bøvl forbundet med Lindholm-løsningen, som vil kræve færgetransport til og fra øen og kontrol med, at dem, der får lov til at rejse til fastlandet, vender tilbage til øens udrejsecenter samme dag inden klokken 22.

Danmark har i øjeblikket to udrejsecentre for udviste kriminelle, mennesker på tålt ophold og afviste asylansøgere. Et i Kærshovedgaard ved Ikast og et andet i Sjælsmark i Nordsjælland.

