DF: Kriminelle skal ikke kunne skifte navn

Dansk Folkeparti vil have indført et forbud mod, at kriminelle kan skifte navn

Medlemmer af Levakovic-familien, der har begået grove forbrydelser, skal ikke bare kunne sløjfe det belastede efternavn og gemme sig bag et nyt.

Det mener Dansk Folkeparti. Partiet har netop fremsat et nyt lovforslag, der indebærer, at kriminelle, der har fået en dom på mere end tre måneders ubetinget fængsel, ikke skal kunne skifte navn.

Forbuddet skal gælde, fra dommen er afsagt, og så længe dommen fremgår af den pågældendes straffeattest. Det vil i praksis sige, at forbuddet gælder i ti år, fra personen er løsladt, hvis der er tale om en offentlig straffeattest.

Som Ekstra Bladet har afsløret tidligere i dag, har fem medlemmer af den kriminelle sigøjner-klan skiftet deres efternavn ud.

– Det skal generelt være sværere for kriminelle at løbe fra deres kriminelle fortid. De skal ikke kunne skjule sig ved at skifte navn – og det vil også gøre det nemmere for borgerne at beskytte sig mod at have med kriminelle at gøre, siger gruppeformand i Dansk Folkeparti Peter Skaarup.

– Det er jo klart, at hvis en person udgiver sig for at hedde Hansen og i virkeligheden hedder Levakovic, så bliver det svære for borgerne at vide, om det er en, man skal være på vagt over for, siger han.

Han påpeger, at der er muligt, at politiet kan slå personer op med deres cpr-nummer og se deres kriminelle handlinger, men det kan borgere og andre interessenter ikke lige gøre:

– En boligforening har nødvendigvis ikke lige blik for, at en person i virkeligheden er en Levakovic og kan udgøre et problem, man kommer til at hænge på i årevis. Og selvom de måske ikke kan sige nej til personen, så kan man i hvert fald træffe nogle forholdsregler.

– Det samme kan naboerne. Der kan også godt være nogle butikker, der giver noget kredit som led i forretningen, som nok ikke vil gøre det, hvis personen i virkeligheden er en Levakovic, siger Peter Skaarup.

Danmarks mest kriminelle familie 1972 åbner Danmark armene for Dusi og Rubinka Levakovic og giver dem opholdstilladelse. De er begge døde i dag. 45 år senere har samtlige myndige medlemmer af familien over 18 år i tre generationer begået kriminalitet. I anden generation drejer det sig om syv nulevende – inklusive Monika Petrovic – og to afdøde. Nogle af dem hedder/hed Petrovic til efternavn. Fra denne generation er det kun Monika og hendes søster Silvia, der er danske statsborgere. I dag er der samlet over 55 familiemedlemmer i landet. Vis mere Luk

Justitsministeren: Falsk form for tryghed

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er ikke umiddelbart for et forbud mod, at kriminelle kan skifte navn. Foto: Ritzau Scanpix/Finn Frandsen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er ikke umiddelbart for Dansk Folkepartis lovforslag om et forbud mod, at kriminelle kan skifte navn. Det kom frem i begyndelsen af november, hvor han svarede på et paragraf 20-spørgsmål i Folketinget om det:

– Jeg går ud fra, at formålet med forslaget er at forhindre dømte kriminelle i at begå ny kriminalitet – et mål, som jeg i øvrigt er enig med spørgeren i. Men jeg er ikke overbevist om, at forslaget vil have den effekt. Og hvorfor ikke det? Det er, fordi det, sådan som Rigspolitiet har oplyst, er cpr-nummeret og ikke den pågældendes navn, der er afgørende for politiets efterforskning.

– En navneændring, der er registreret i cpr-registeret, bliver automatisk ajourført i Kriminalregisteret, og det betyder, at politiet altid har mulighed for at slå op, om en mistænkt tidligere har begået kriminalitet, også selv om vedkommende har skiftet navn. Forslaget vil på den måde ifølge politiet ikke have nogen betydning for politiets arbejde.

– Jeg har også lidt svært ved at se, hvordan det kan hjælpe borgerne, for normalt har man som borger ikke kendskab til de dømtes navne i forbindelse med straffesager, og jeg er derfor bange for, at det måske vil give en falsk form for tryghed.

Nick Hækkerup medgav dog også, at det i sager med stor medieomtale kan have en effekt:

– (...) jeg tror, at der i de der meget spektakulære sager, hvor navnene er kendt på grund af stor medieomtale osv., selvfølgelig vil være en genkendelse. Men jeg tror også, at spørgeren vil give mig ret i, at i langt, langt de fleste tilfælde kender vi jo ikke som almindelige mennesker – og godt for det – navnene på dem, som er straffet for forbrydelserne. Derfor vil det i langt, langt de fleste tilfælde ikke have den store effekt.

Nemt at skifte navn Alle med fast adresse i Danmark kan frit søge om at få ændret fornavn, mellemnavn og efternavn på borger.dk mod at betale et gebyr på 500 kroner. Der kan dog være visse begrænsninger i valg af navn. Eksempelvis er efternavne, der bæres af mere end 2000 personer, frit tilgængelige, mens man skal have samtykke, hvis det bæres af under 2000 personer. Kilde: Borger.dk.

