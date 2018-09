DF langer ud efter Nye Borgerlige: - Det er langt ude

Udlændingepolitikken fylder det meste hos både Dansk Folkeparti, VLAK-regeringens støtteparti, og Nye Borgerlige, som forsøger at komme i Folketinget for første gang ved næste valg.

Hos DF er der ingen tvivl om, at Nye Borgerlige, som i denne weekend holder sommergruppemøde, forsøger at kapre vælgere hos netop DF.

Det siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF).

- Der er ikke nogen tvivl om, at Nye Borgerlige går strategisk efter Dansk Folkepartis vælgere.

- Det er ret iøjnefaldende, at når Nye Borgerlige kritiserer andre partier, så kritiserer de ikke de partier, som modarbejder stramninger af udlændingepolitikken.

- Nej, Nye Borgerlige kritiserer det parti, der arbejder på at få gennemført flest mulige stramninger, hvilket er Dansk Folkeparti, siger Martin Henriksen.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, mener ikke, at politikerne på Christiansborg har gjort nok for at få løst problemerne i udlændingepolitikken.

Det, som DF kalder stramninger, kalder Vermund for lappeløsninger.

- Det er langt ude, siger Henriksen.

- Hvis Nye Borgerlige gerne vil have flere stramninger igennem, så skal de samarbejde med Dansk Folkeparti. Og vi skal samarbejde med dem. Hvis de altså kommer ind.

- Nye Borgerlige forsøger at bilde vælgerne ind, at man kan gennemføre ting, selv om man ikke har flertal for det. Kunne Dansk Folkeparti gennemføre et asylstop uden et flertal, så gjorde vi det, siger han.

Nye Borgerlige har tre ufravigelige krav, hvis partiet skal støtte Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

Kravene er asylstop, at kriminelle udlændinge skal sendes ud efter første dom, og så skal udlændinge, som opholder sig i Danmark, kunne forsørge sig selv.

- Der er forskel på at være ude og inde af Folketinget. Nye Borgerlige spiller nu engang deres kort, som de gør. Jeg opfordrer dem til at holde øje med substansen.

- Det er i hvert fald ikke DF, som modarbejder yderligere tiltag på udlændingeområdet, siger Henriksen.