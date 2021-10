DF og Støjberg vil udvise tusindvis af indvandrere med ny lov

Dansk Folkeparti og den tidligere næstformand i Venstre Inger Støjberg er for første gang gået sammen om et lovforslag.

De vil sætte et mål om at udvise 70 procent af en bestemt gruppe indvandrere inden 2030, hvis de har begået noget kriminelt, ikke kan dansk eller har været arbejdsløse længe.

Det skriver Jyllands-Posten.

Hverken formand Kristian Thulesen Dahl (DF) eller Inger Støjberg angiver, hvordan det skal ske.

Men ifølge Thulesen Dahl er opbygningen af udvisningsloven en tro kopi af klimaloven, hvor klima er erstattet med udlændinge.

De vurderer, at det drejer sig om 70 procent af en gruppe på 'omkring 50.000 indvandrere', de vil udvise med loven.

I yderkanten

Støjberg og Thulesen Dahl vil samtidig ikke garantere, at loven respekterer de internationale konventioner.

- Det kræver en nærmere granskning. Der er ingen tvivl om, at vi er ude i yderkanten af, hvad der kan lade sig gøre, siger Inger Støjberg til Jyllands-Posten.

Dansk Folkepartis formand mener godt, at Danmark til at begynde med kan sende tusindvis af herboende personer med udenlandsk baggrund hjem uden at komme i konflikt med konventionerne.

- Vi har lært af historien, at man kan mere inden for konventionerne, end man normalt starter med at få at vide.

- Folketinget må med 90 mandater vedtage, hvad vi vil. Så kan vi enten vælge at tage kampen, hvis nogen mener, det er konventionsstridigt – eller rette ind, siger Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

I månedsvis har Inger Støjberg flirtet med Dansk Folkeparti. Således var hun også en af talerne på partiets årsmøde i Herning, ligesom at DF åbenlyst har støttet Støjberg i rigsretsagen.

Støjberg vil dog ikke kalde lovforslaget et skridt på vej ind i Dansk Folkeparti.

