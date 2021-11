DF-politiker i ny sag: Brændemærker kvinde med glødende stål

Har du kendskab til sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladet her.

Dansk Folkeparti fremhæver forbuddet mod den smertefulde brændemærkning af heste som en af partiets vigtige sejre.

Men John Rosenhøj, partiets borgmesterkandidat i adskillige år og medlem af byrådet i Odder Kommune, nyder selv at brændemærke kvinder med hvidglødende jern.

Det viser blandt andet en billedserie, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

På første foto står Dansk Folkepartis midtjyske stemmesluger med bart underliv og en bunsenbrænder, mens han opvarmer et stykke jern til cirka 1400 grader.

Det hvidglødende jern sidder for enden en stålstang – svarende til det, som mange kender fra western-film, når cowboys brændemærker kvæg og heste.

John Rosenhøj, Dansk Folkepartis spidskandidat i adskillige år, sundhedsforkæmper og medlem af byrådet i Odder, nyder at brændemærke kvinder med hvidglødende jern. Han mangler to led på venstre pegefinger. Privatfoto

Grusomt tortur-redskab

Da brændemærke-stemplet er hvidglødende, tager John Rosenhøj sit tortur-redskab med ind i et andet lokale, hvor en kvinde ligger fast-surret til en briks.

Man kan se på billederne, hvordan det glohede jern lyser blå-hvidt.

Kvinden kan ikke røre sig. Så hvis hun fortryder i sidste øjeblik, kan hun intet gøre rent fysisk for at stoppe John Rosenhøj, da han presser det hvidglødende jern dybt ned i hendes ene balle.

Brændemærkningen foregår hjemme hos John Rosenhøj på Amstrupgaard ved Odder, hvor han bor med sin hustru, der indtil for nylig sad i DF's lokale bestyrelse.

Parrets firlængede bindingsværks-idyl fra 1785 har i mange år lagt rammer til lidt af hvert. Blandt andet prostitution samt optagelser af ekstreme pornofilm med afføringssex og brutal SM.

John & 'Taurus'

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at identificere den brændemærkede kvinde. Brændemærke-stemplet kombinerer tilsyneladende bogstaverne J og T.

Det kunne være initialerne for ’John’ og hans alias ’Taurus’, som politikeren bruger på forskellige hardcore online-mødesteder.

John Rosenhøj sidder i sundhedsudvalget og har en lang fortid i hestesporten, hvor brændemærkning altså var tilladt indtil 2010.

Rosenhøj fik sin første hest som 15-årig, hvor han begyndte i Skanderborg Rideklub. Her var han i mange år bestyrelsesmedlem og formand.

John Rosenhøj: Pure opspind

PR-foto: Niels Åge Skovbo/Fokus Foto

John Rosenhøj afviser, at han praktiserer brændemærkning af kvinder, og vil ikke tale om billedserien.

– Vi har snakket sammen før ...

– Ja, men jeg har ingen kommentarer, hvis du vil blive ved med at grave i den sag.

– Nej, men det er en ny sag …

– En ny sag?

– Ja ... Dansk Folkeparti fik i 2010 forbudt brændemærkning af heste. Var det på det tidspunkt, du begyndte at brændemærke kvinder? Eller er det noget, du har gjort i længere tid?

– Ved du hvad. Jeg har slet ingen kommentarer. Det er jo det rene skære pure opspind.

– Jeg har jo billeder, der viser, at du gør det?

– Nå. Men det har jeg ikke nogen kommentarer til. (dut, dut, dut)

Grænser for sadisme

Selv om en sexpartner har givet samtykke, så sætter straffelovens voldsparagraf en grænse for, hvad der er lovligt at udsætte andre for.

Det forklarer Trine Baumbach, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet. Som medlem af Straffelovrådet har hun blandt andet arbejdet indgående med samtykke-begrebet, som er indført i den nye voldtægtslov.

Trine Baumbach understreger, at hun aldrig udtaler sig om konkrete sager. Altså heller ikke i dette tilfælde.

– Mildere former for vold kan man samtykke til. Så snart det ikke er mildere former for vold – uden at det behøver at være groft – så kan man ikke samtykke til det. Det gælder også i seksuelle relationer.

– Der er to begrundelser for det. Dels det bærende hensyn bag vores voldsbestemmelser. Og så også den antagelse, at folk generelt ikke kan overskue konsekvensen af det, som de samtykker til. Det vil sige, at den, som udøver volden, kan blive dømt for vold. Det gælder også, selv om foregår i forbindelse med seksuelt samvær, forklarer den erfarne professor.

– Hvad hvis man brændemærker et menneske med hvidglødende jern med det udstyr, man brændemærkede heste med, før det blev forbudt?

– Jeg tager ikke konkret stilling til det. Men jeg kan sige, at det er fundamentalt i strid med de beskyttelsesinteresser, der gør, at vi har voldsbestemmelser. Man kan tilføje, at der er samfundsøkonomiske interesser i, at der er grænser for, hvad folk kan samtykke til. Fordi det kan ende med hospitalsindlæggelse og sygeleje.

Ifølge Trine Baumbach ville der klart være tale om grov vold, hvis man brændemærkede en tilfældig person på gaden med hvidglødende jern.

Anede intet om brændemærkning

John Rosenhøj afviser alt, men har trukket sig som DF's borgmesterkandidat i Odder. Kvinderne på billedet er smurt ind i afføring. Privatfoto

- Vi har absolut ikke vidst, at han har brændemærket nogen, hvis han har det, siger partisekretær i Dansk Folkeparti, Steen Thomsen. Han understreger, at DF er imod brændemærkning af både heste og mennesker.

- Vi var klar over, at han havde deltaget i pornofilm. Derfor lavede vi (omkring 7. september, red.) en aftale om, at han trak sig som kandidat og meldte sig ud 31. december.

- Det var dels, fordi han ikke ønskede sagen frem – og selvfølgelig ønskede vi i Dansk Folkeparti heller ikke sagen frem. Da Ekstra Bladet bragte sagen frem, så kom der yderligere oplysninger til. Derfor ringede jeg til ham 18. september, og han blev udmeldt med det samme, forklarer partisekretæren.

Tilbød slavetøs til ekstreme ydelser

Den tidligere prostituerede har berettet, hvordan DF-politikeren skaffede hende kunderne. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet afslørede 18. september, at DF-spidskandidaten John Rosenhøj i årevis har tilbudt en prostitueret som såkaldt slavetøs med specielle ydelser på menuen: Eksempelvis ekstrem afføringssex og brutal mishandling.

– Størstedelen af de kunder, som jeg havde, de kom fra John. Så han udvalgte også kunderne. Det var så især ’scat’ (afføringssex, red.). Det kunne bare ikke blive ekstremt nok til sidst, fortalte den tidligere sexslave ’Viktoria’.

Ekstra Bladet er i besiddelse af materiale, som underbygger kvindens forklaring.

Strafbart

Ifølge straffelovens § 233 stk. 2 straffes det med bøde eller fængsel indtil tre år, hvis man i oftere gentagne tilfælde fremmer prostitution ved at optræde som mellemmand.

Det er altså ulovligt, hvis man i årevis og hyppigt via annoncer skaffer kunder til en prostitueret. Uanset om den tidligere meget populære DF-politiker selv har tjent penge på prostitutionen.

John Rosenhøj afviser dog alle beskyldninger om, at han har spillet en mangeårig rolle i det midtjyske prostitutionsmiljø.

Kort før Ekstra Bladets afsløring i september trak han sig som spidskandidat til det forestående kommunalvalg – og er nu også udmeldt af DF. Men han fortsætter som løsgænger i byrådet.

Dansk Folkeparti afholdt årsmøde samme weekend, som Ekstra Bladets afsløringer var på forsiden af avisen. Se reaktionerne fra partitoppen i videoerne her: