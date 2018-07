DF-profil angriber Jens Phillip efter Facebook-opslag: Du fravælger Danmark

Den tidligere formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Jens Phillip Yazdani er havnet i modvind, efter han har ytret sig om sin til tider manglende opbakning til det danske landshold under den netop afsluttede VM-slutrunde.

I kølvandet på, at den tyske fodboldspiller Mesut Özil, der har tyrkiske rødder, valgte at stoppe på landsholdet på grund af det, han kalder racisme, har Jens Phillip Yazdani valgt at dele sine oplevelser fra Roskilde Festival, hvor han med tre venner så Danmarks ottendedelsfinale mod Kroatien.

For Jens Phillip Yazdani føler nemlig selv, at han som dansker med iranske forældre også har oplevet at blive 'nedgjort og tilsvinet', fortæller han i et Facebook-opslag.

Vil gerne Danmark

Her fortæller den 25-årige, at han faktisk gerne vil holde med Danmark for alt i verden, men at han ligesom Mesut Özil godt kan føle, at Danmark ikke altid føles som hans land.

'Jeg kunne ikke. Noget i mig gjorde modstand. Tillod mig det ikke. Og det var dér, kvalmen opstod - i den indre splittelse, der, midt i menneskemylderet, kampen og the orange feeling, var ved at splitte mig over', lyder det blandt andet i opslaget.

Den unge samfundsdebattør blev landskendt, da han i 2017 kom i clinch med DF-profilen Martin Henriksen. Under en udsendelse af DR's Debatten fik det voldsomme reaktioner, at DF-politikeren såede tvivl om Yazdanis danskhed. Og det gør han stadig, fortæller han til Ekstra Bladet:

- Jeg fortryder ihvertfald ikke det, jeg sagde til Yazdani under Debatten på DR2. Jeg ville sige præcis det samme i dag, og han siger jo sådan set selv at han føler sig mere hjemme i selskab med andre iranere og det iranske landshold end med det danske landshold, siger Martin Henriksen.

Han mener, at Jens Phillip Yazdani burde flytte til Iran, hvis det er lettere for ham at støtte det iranske landshold:

- Som jeg læser det, fravælger han jo nærmest Danmark, som det åbenbart er meget svært at holde med, mens det er enormt nemt for ham at se fodbold med sine iranske venner og holde med Iran. Det er virkelig absurd og vidner om en grænseløs mangel på respekt for det danske folk og for Danmark, når han kan få sig selv til at sige sådan noget i det offentlige rum. Han kan ikke være det bekendt, men hvis han er så glad for Iran, og det er det land, han føler mest for, så kan han da bare flytte dertil.

Martin Henriksen, der blandt andet er udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti, uddyber, at det ikke er nok at have dansk pas. Danskhed handler om sprog, kultur og traditioner, og derfor er han træt af at se folk, der ikke vil tage de værdier til sig erklære sig danske.

- Han gør det samme som så mange andre med indvandrebaggrund. Han sætter sig selv i offerrollen. Den rolle spiller han til gengæld rigtig godt, men hold da op, hvor er det trættende at høre på. Efter min opfattelse, så er det ynkeligt. Og hvis jeg selv have indvandrebaggrund, så ville jeg godt nok frabede mig flere af den slags ytringer fra Yazdani, lyder det fra politikeren.

Jens Phillip Yazdani mener ikke, at Martin Henriksen kan tage patent på, om han er dansk nok eller ej. Privatfoto

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Jens Phillip Yazdani, der forklarer, at hans opslag skal ses i lyset af, at han til tider føler sig fremmedgjort af politikere som Martin Henriksen:

- Jeg forsøgte at skildre en følelse, som jeg havde et øjeblik under en kamp i VM, men ikke et udtryk for, hvordan jeg generelt går og har det. De her følelser forstår jeg knapt selv, men derfor er de stadig vigtige at forsøge at forklare. Efterfølgende har jeg tænkt, at det nok mest handler om, at jeg har svært ved at hylde en nation, som politisk laver en masse ændringer, som rammer dem med den samme baggrund og hudfarve som mig. Så mange politikere siger, at vi er en katastrofe for samfundet, og de får mig til at føle, at jeg, min familie og mine venner er et problem.

Jens Phillip Yazdani giver ikke meget for Martin Henriksens kritik af, at han ikke skulle holde med Danmark.

- Det er jo netop et tilvalg af Danmark frem for det modsatte. jeg ender i min beskrivelse med at holde med Danmark, fordi jeg netop er dansk og føler mig dansk. Men derfor kan der godt være plads til tvivl og at føle sig anderledes og ikke velkommen, men det gør mig ikke mindre dansk. Man har ret til at tvivle, slår han fast.

Han mener, at der derimod tale om, at hans reaktion er et udtryk for, at han skal tage stilling til sin egen danskhed, selvom han ikke har lyst til det på grund af sin hudfarve. Men derudover har han ikke lyst til at tage endnu en tur i ringen med DF-politkeren.

- Jeg synes ikke, at der er behov for en runde to mellem mig og Martin Henriksen. Jeg har ikke noget behov for at høre mere om, hvad han synes om mig. Jeg skal fint nok selv vurdere, hvad og hvem jeg er. Det behøver jeg ikke hans hjælp til, slutter Jens Phillip Yazdani.

