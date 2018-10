DF vil nægte Peter Madsen sex: - Skal ikke lægge madras til den slags

Livstidsdømte bør ikke have besøg fra nye kvindelige bekendtskaber inde for fængslets mure.

Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Forslaget kommer, efter at flere medier, heunder B.T har beskrevet, hvordan livstidsdømte mænd som Peter Madsen og Peter Lundin får henvendelser og besøg fra kvinder.

Ingen besøg til vanvittige mennesker

Ekstra Bladet har været i kontakt med Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, der mener, at det er bekymrende, at mange livstidsdømte har kvindelige tilbedere, der gerne vil i kontakt med dem.

- Der er en tendens til, at de folk, der er dømt de hårdeste straffe for at have begået de værste forbrydelser, modtager lange rækker af kvinder, der gerne vil bygge relationer til dem, kende dem, have sex med dem og giftes med dem. Det, synes jeg, er helt grotesk, siger han og fortsætter:

- Mange af de her livstidsdømte er dømt for at have mishandlet netop kvinder, og derfor skal kriminalforsorgen ikke stå for at afholde møder mellem de her vanvittige mennesker.

Peter Kofod understreger dog, at de pågældende indsatte ikke skal afskæres helt fra besøg fra det modsatte køn. Ifølge forslaget må koner eller mødre gerne komme på besøg. Men er man eksempelvis homoseksuel, må man heller ikke få besøg af en anden mand, fastslår han:

- Nej, det synes jeg ikke, at de må. Det er grotesk, at nogle mener, at kvindemordere skal have det fantastisk i fængsel. Det er ikke målet med en livstidsstraf. Man kan få besøg af sin mor eller en gammel ven, men ikke nye bekendskaber, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg vil ikke acceptere, at de her mennesker får besøg af kvinder, de ikke har mødt. Kriminalforsorgen skal ikke lægge madras til den slags, uddyber han.

Trine Bramsen, der er retsordfører i Socialdemokratiet, mener, at det er en hån mod ofrenes efterladte, hvis mændene kan have et aktivt datingliv i fængslerne. Hun forklarer til BT, at det handler om retsfølelsen.

Peter Kofod mener ikke, at livstidsdømte skal have ret til at få nye bekendtskaber i fænsel. Foto: Polfoto/Jens Dresling

Forbund imod forslag

Hos Fængselsforbundet er man stærkt imod forslaget, fortæller formand Kim Østerbye.

- Det er jeg principielt imod. Når domstolen har talt og givet de her mennesker tæt på den ultimative straf, så synes jeg ikke, at det giver mening, at politikerne blander sig.

- Det kan jo også være, at en af kvinderne er den person, der er med til at rette billedet op for den indsatte, siger Kim Østerbye til Ritzau.

Han tilføjer, at det er kvindernes eget valg at besøge de indsatte.

- Det er jo voksne kvinder, vi taler om. Jeg forstår ikke deres beslutning, men det må de selv bestemme.

Når en borger vil besøge en indsat, vurderer og gransker Kriminalforsorgen løbende borgeren og relationen. Blandt andet skriver den besøgende under på, at Kriminalforsorgen må slå vedkommende op i kriminalregisteret.

Justitsministeriet oplyser til Ritzau, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ikke har mulighed for at kommentere forslaget.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, siger til BT, at han gerne vil nærlæse forslaget, inden han melder noget ud.

