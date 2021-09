DF vil ramme hårde fanger med superfængsel og strømpistoler

Dansk Folkeparti mener, at fængselsvæsnet skal kunne slå markant hårdere ned på fanger, der overfalder betjente og er særligt forhærdede. Det skal give plads til bedre resocialisering af andre indsatte.

Det forklarer partiets retsordfører, Peter Skaarup, forud for at forhandlinger om en flerårig politisk aftale om Kriminalforsorgen starter fredag.

- Det skal være en straf at sidde i fængsel ikke et ferieophold. Man skal ikke kunne overfalde vores fængselsbetjente, så de skal have nogle bedre redskaber til at undgå de her overfald.

- Derfor vil vi have bedre bevæbning, hårdere straffe og fuldstændig nultolerance over for overfald. Som samfund skal vi stille os på betjentenes side, ikke de indsattes, siger han.

For førstnævntes vedkommende skriver Dansk Folkeparti i sit udspil, at fængselsbetjente bør udrustes med strømpistoler, totenschlæger og hunde.

Desuden ønsker partiet en betydelig stramning af isolationsforholdene, så indsatte eksempelvis ikke kan komme i fitnessrum eller have computere.

Peter Skaarup medgiver, at hårdere afsoningsforhold vil gøre det sværere at resocialisere fangerne. Han fortæller, at de fanger, der skal rammes af tiltagene, er lang vej fra at komme ud af kriminalitet.

- Er der mulighed for, at nogen kan komme bedre ud på den anden side, så er det selvfølgeligt godt. Og de skal tilbydes exitforløb.

- Men vi bliver nødt til at opgive tanken om, at hardcore LTF'ere bliver resocialiseret og stopper med at lave kriminalitet, siger han.

- Vi har lige set historier om, at de får penge for at sidde i fængsel af deres bande. Så troen på, at de holder op med at lave kriminalitet, er lig nul.

Han siger, at den hårde type fanger - bandemedlemmer såvel som ekstremister - bør flyttes til et helt nyt slags fængsel, hvis de bliver ved med at bryde reglerne.

Der skal være tale om et ekstra sikret fængsel i en grad, så det ikke findes i forvejen.

- Vi skal væk fra, at man kan sammenligne et fængselsophold med at bo på et udmærket hotelværelse. Det skal være en straf. Så vi skal have en endestation for de værste af de værste, hvor al luksus er elimineret, siger Peter Skaarup.

Det skal samtidig give plads til, at man i højere grad kan bruge tid på at resocialisere de andre fanger. Her ønsker partiet uddannelsesprogrammer, mentorordninger og misbrugsbehandling.

At gøre det vil kræve flere fængselsbetjente. Dansk Folkeparti mener, at der skal ansættes 750 ekstra. De skal tiltrækkes med ekstra løn og løn under uddannelse.

Finansieringen skal findes ved at sende langt flere udlændinge til afsoning i deres hjemlande samt oprettelse af fængselspladser i andre lande, hvor man ifølge partiet kan gøre det billigere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen Kommentarer', der i denne uge handler om politikere, der trækker tiden til samråd og stiller fedterøvsspørgsmål til deres parti-kollegaer.