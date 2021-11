DF'er smidt ud: Kaldte SF-politiker for 'feltmadras'

Byrådskandidat i Hjørring Kommune Tommy Sørensen (DF) bliver ekskluderet fra partiet.

Det oplyser DF-partisekretær Steen Thomsen mandag til Nordjyske.

Eksklusionen sker, fordi Tommy Sørensen i forbindelse med et vælgermøde lørdag i sidste uge kaldte SF-byrådskandidaten Anna-Mette Skovgaard Pedersen for 'feltmadras'.

- Det er ikke et sprogbrug, vi kan acceptere i Dansk Folkeparti, så efter indstilling fra den lokale partiforening bliver Tommy Sørensen nu ekskluderet fra Dansk Folkeparti, siger Steen Thomsen.

Feltmadras er et udtryk, der i forbindelse med 2. Verdenskrig blev brugt om danske piger og kvinder, der kom sammen med tyske soldater.

Ordvalget, som ifølge Nordjyske er blevet bekræftet af flere deltagere ved vælgermødet på Hjørring Bibliotek, skete efter en diskussion om flygtninge i Danmark mellem Tommy Sørensen og Anna-Mette Skovgaard Pedersen.

Partisekretær Steen Thomsen siger ifølge Nordjyske, at eksklusionen også sker, fordi Tommy Sørensen tidligere har anvendt uacceptable ord i debatter.

69-årige Anna-Mette Skovgaard Pedersen siger, at hun inden at være blevet kaldt feltmadras stilfærdigt havde sagt, at Tommy Sørensen lød som en sur gammel mand.

- Han kunne have kaldt mig møgkælling eller lignende. Det kan jeg leve med, men at blive kaldt 'feltmadras' er det mest nedsættende, man som kvinde kan blive kaldt - i hvert fald i min generation, siger hun til Nordjyske.

Tommy Sørensen kommer trods eksklusionen fortsat til at stå på valgkortene som opstillet for DF ved kommunalvalget tirsdag 16. november.

Skulle han blive valgt ind i byrådet i Hjørring, bliver han dog løsgænger.