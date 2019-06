DF's dårlige valg koster på Christiansborg

På Christiansborg fordeles gruppeværelserne efter partiernes størrelse, og folketingsvalget 5. juni vendte godt og grundigt op og ned på styrkeforholdene.

Dansk Folkeparti fik en af de største vælgerlussinger nogensinde og blev mere end halveret ved valget. Partiet gik fra 37 til 16 mandater.

Fordelingen af gruppeværelser faldt tirsdag på plads, og de 16 medlemmer af DF overtager det værelse, der har tilhørt Liberal Alliance.

Dermed flytter DF tilbage til partiets tidligere gruppeværelse, som før var DF's i en årrække. Det har DF selv valgt, oplyser partiet. Det bekræftes af De Radikale.

DF's hidtidige gruppeværelse overtages netop af De Radikale, der fik fremgang ved valget. Nu er partierne således lige store i antal mandater.

Liberal Alliance fik også en vælgerlussing, så de næste fire år skal de fire medlemmer sidde i De Konservatives værelse, der engang var Per Stig Møllers (K) kontor, hvilket siger noget om størrelsen.

De Konservative fik den største fremgang i årtier og får et af de større værelser, der hidtil har været et udvalgsværelse.

Alternativet gik også tilbage ved valget, og de fem medlemmer får De Radikales gruppeværelse, mens SF's 14 medlemmer får Alternativets.

På Christiansborg er et gruppeværelse ikke bare et rum med fire vægge mellem et gulv og et loft.

Det er som så meget andet i Folketinget forbundet med strengt hierarki, prestige og ikke mindst en særlig optagethed af størrelse.

Socialdemokratiet beholder sit gruppeværelse, som ikke er på den famøse røde gang, hvor flere af de andre partiers gruppeværelser ligger.

Venstre og Enhedslisten beholder ligeledes deres gruppeværelser, mens Nye Borgerlige er nyt på tinge og får partiets første gruppeværelse.

DF-bestyrelse uden Messerschmidt og Pia K.

Se også: Pia vil knokle videre - til HØJ løn