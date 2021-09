DI: Benzinfri zoner bliver meget dyrt for virksomheder

Regeringen er sammen med sine støttepartier blevet enige om en ny aftale, der skal sikre renere luft i byerne.

Aftalen, som giver kommunerne lov til at indføre såkaldte nulemissionszoner, bliver mødt med stor bekymring hos Dansk Industri (DI), som mener, at zonerne kan bliver en udfordring for virksomheder.

Nulemissionszoner er afgrænsede zoner, hvor biler, der kører på benzin eller diesel, er udelukket.

- Nulemissionszoner vil skabe store udfordringer for den nødvendige erhvervstransport af for eksempel varer og byggematerialer, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport, i en skriftlig kommentar.

- El-lastbiler er cirka tre gange så dyre som almindelige lastbiler, og nulemissionszoner kan derfor blive meget dyrt for virksomheder.

- Derfor bør der være en tilskudsordning til køb af lastbiler og opsætning af ladestandere. Det bør som minimum være sådan, at køretøjer, der kører med biogas og biobrændstoffer, også kan køre ind i zonerne.

Det bliver ikke Folketinget, der skal beslutte, hvor nulemissionszonerne skal være. Det er derimod en mulighed, som kommunerne nu får.

Der skal dog være undtagelser, så borgere og erhvervsdrivende med 'legitime behov' kan køre i zonerne.

Hos Dansk Erhverv deler man bekymringen og opfordrer til, at vognmændene får dispensationsmuligheder.

- Nulemissionszoner kan blive en meget stor mundfuld for vognmændene at håndtere, hvis ikke man finder den rigtige balance, pointerer branchedirektør for transport i Dansk Erhverv Jesper Kronborg i en skriftlig kommentar.

- Det er vigtigt, at nulemissionskravene indføres på en sådan måde, at vognmændene får mulighed for at tilpasse forretningen til kravene, og at der reelt er et alternativ at omstille sig til.

Spørger man FDM, der er bilejernes organisation, er der tale om symbolpolitik, fortæller afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk i en skriftlig kommentar.

- FDM mener, at aftalen om de såkaldte nulemissionszoner mest af alt er symbolpolitik.

- Miljøeffekten vil være så godt som ikke-eksisterende, til gengæld vil zonerne betyde, at ni ud af ti bilister de næste mange år risikerer ikke at kunne køre ind i centrum af en række af landets større byer.