DI ser regeringens besparelser som korstog mod konsulenter

- Det er som et ideologisk korstog mod en branche.

Sådan betegner Henriette Søltoft, branchedirektør hos DI Rådgiverne, besparelserne på eksterne konsulenter i den økonomiaftale, som S-regeringen fredag blev enig med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om.

I aftalen skal KL næste år spare en halv milliard kroner på eksterne konsulenter, hvorefter beløbet stiger støt hvert år og lander på en milliard kroner i 2025.

Danske Regioner skal fra næste år og frem spare 100 millioner kroner årligt på de eksterne konsulenter.

- Det er utroligt besynderligt i en tid, hvor vi samtidig får signaler fra regeringen om, at man er klar over, at vi skal have en privat sektor, der skaber arbejdspladser og vækst i Danmark.

- Men lige præcist når det drejer sig om en rådgiverbranche, så ønsker man åbenbart ikke det, siger Henriette Søltoft.

Hun ser besparelserne som et udtryk for, at regeringen vil gøre den offentlige sektor større i stedet for at bruge eksterne konsulenter.

I maj sidste år, kort før folketingsvalget, kom Socialdemokratiet med et velfærdsudspil, hvor partiet foreslog et loft over det offentliges brug af eksterne konsulenter.

- Med et loft kan der spares tre milliarder kroner om året, som kan bruges direkte på den nære velfærd, lød det dengang fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som måneden efter blev statsminister.

Forslaget skulle også ses i lyset af, at staten, kommunerne og regionernes forbrug af konsulentydelser var steget markant til knap 11 milliarder kroner årligt.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har lørdag i en pressemeddelelse understreget, at pengene fra konsulentbesparelserne skal bruges på velfærd og den grønne omstilling.

- Vi vil flytte midler fra kolde hænder til varme hænder.

- Det er både sund fornuft og klog brug af ressourcerne, at flere opgaver løses internt af dygtige medarbejdere i det offentlige frem for af eksterne konsulenthuse, siger han i pressemeddelelsen, som ikke er et svar på DI's kritik, men som handler om besparelserne i aftalen.

DI Rådgiverne mener, at man fra regeringens side prøver at sætte en modsætning op mellem velfærd og brugen af eksterne konsulenter i det offentlige.

- Det er en helt absurd modstilling, for når man hyrer eksterne eksperter ind, så er det for at hjælpe med at løse de offentlige velfærdsopgaver inden for sundhed, beskæftigelse og grøn omstilling, siger Henriette Søltoft.

- Så man kan ikke sige, at det er enten eller. Tværtimod er rådgiverne med til at løse opgaverne i velfærdsstaten, siger hun.