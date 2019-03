Diplomatisk krise: Australien raser over Erdogans terror-bemærkninger

Australiens premierminister, Scott Morrison, vil indkalde den tyrkiske ambassadør i landet til en samtale. Det sker som følge af den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogans bemærkninger om Christchurch-angrebene.

Det siger Scott Morrison onsdag.

Præsident Recep Tayyip Erdogan fortalte tirsdag en gruppe tilhængere, at antimuslimske 'australiere vil vende hjem i kister ligesom deres bedstefædre', hvis de besøger hans land.

Præsidenten refererede til Slaget ved Gallipoli i Tyrkiet i 1915 under Første Verdenskrig, hvor tusindvis af australske soldater blev dræbt.

- Jeg finder naturligvis kommentarerne stødende, dybt stødende, men også meget uhensigtsmæssige, siger Morrison til Sydney-radiostationen 2GB.

Til ABC News fortæller Scott Morrison videre, at han vil indkalde den tyrkiske ambassadør til møde med ham 'for at drøfte disse udtalelser'.

- Jeg mener, at det i disse situationer er alle lederes ansvar at neddæmpe situationen, siger han.

Drabet på 50 muslimer i to moskéer i Christchurch i New Zealand i sidste uge er blevet en del af præsident Erdogans kampagne op til lokalvalget den 31. marts.

Erdogan hævder, at den 28-årige australske formodede gerningsmand til massakren, Brenton Tarrant, på en 'afstand af 16.500 kilometer' i New Zealand gik efter at ramme Tyrkiet.

Blandt de ord, der var skrevet på de våben, der blev brugt i moské-angrebene, var blandt andet anti-tyrkiske beskeder.

Og i et manifest, som den højreekstremistiske, formodede gerningsmand offentliggjorde inden sine angreb, bliver Tyrkiet kaldt en 'udenlandsk, fjendtlig kraft'.

Avisen New Zealand Herald skrev tirsdag, at New Zealands udenrigsminister, Winston Peters, har drøftet den tyrkiske reaktion med Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, og udenrigsminister Mevlüt Çavusoglu.

Peters ventes i nær fremtid at besøge Tyrkiet.

Erdogan viser drabsvideo fra terrorangreb på storskærm

Viste drabsvideo

Det er langt fra eneste problemer, som den tyrkiske præsident har skabt for sig selv på det seneste. I weekenden viste han den videoen som den formode gerningsmand bag massakren i Christchurch optog under sne grusomheder.

I den 17 minutter lange video ser man, hvordan den 28-årige australske statsborger på kynisk vis dræber bedende muslimer i Al Noor-moskéen fredag eftermiddag lokal tid.

Det er den video, som den tyrkiske præsident søndag under et vælgermøde i Antalya og to gange lørdag i andre byer har vist i sin fulde længde for en menneskeskare på mere end tusind personer.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt New York Times.

Erdogan brugte videoen til at opildne tilhørerne til at vende sig mod en tyrkisk oppositionsleder, som præsidenten mener beskylder muslimsk immigration for moské-angrebene i New Zealand. Han drog herefter paralleller til den australske politiker Fraser Anning, som har udtalt lignende ting efter terrorangrebet.

- Vi har gennemlevet noget i New Zealand, har vi ikke? En dårlig imitation af en politiker, der sagde noget. Hvad sagde han? At han holder islam ansvarlig for terror, tordnede Erdogan, da han præsenterede videoen og samtidigt kritiserede Fraser Anning.

Den 28-årige gerningsmand sendte kort før angrebet et manifest til den newzealandske premierminister, hvor han kaldte blandt andre Angela Merkel og netop Erdogan for 'de største fjender mod den hvide race'. Det fik Erdogan til komme med en advarsel til de fremmødte tilskuere i weekenden.

- Sammen med alle muslimer er vores land, vores nation og jeg selv blevet et mål. Det lyder, at vi ikke skal komme vest for Bosporus (stræde mellem Europa og Asien, red.), ellers ville han komme til Istanbul og dræbe os alle sammen.

