Diplomatisk krise: Holocaust-lov aflyser officielle besøg

Den israelske uddannelsesminister, Naftali Bennett, har fået aflyst sit besøg til Polen efter at have kritiseret polsk Holocaust-lov

Luften har været iskold mellem Polen og Israel, siden Polen torsdag i sidste uge vedtog en lov, der gør det ulovligt at omtale Polens rolle i nazisternes udryddelse af jøder.

- Det er en lov, som egentlig har været på vej længe, og den er et udtryk for et behov i Polen for at distancere sig fra nazisternes forbrydelser under anden verdenskrig, siger Cecilie Felicia Stokholm Banke, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og ekspert i Holocaust.

Det har skabt alvorlige spændinger i det diplomatiske forhold mellem de to lande. Det betyder nu, at flere statsbesøg er aflyst.

- Jeg ser loven som et udtryk for, at man gerne vil udvikle en national identitet, som viser Polen på en anden måde, siger hun.

Den nye lov er et skridt tilbage for Polen, der siden 2000 har haft et stort opgør med landets egen medskyld i Holocaust, fordi det her kom frem, at polakker hjalp nazister med at udrydde jøder, forklarer hun.

Løber fra medskyld

Lovgivningen bliver det fra Israelsk side tolket som et forsøg på at løbe fra, at polakkere også var meddelagtige i nazisternes udryddelse af jøderne. Den skaber også en bekymring for, at det er en generel tendens, at flere europæiske lande vil begynde at tage afstand til deres rolle i folkemordet, vurderer hun.

- Det er vigtigt for Israel at få ydet retfærdighed over for de seks millioner jøder, der blev udryddet. Derfor er det et skridt tilbage i forhold til den udvikling, man har set i Europa gennem de sidste tyve år.

Og Israel var da også hurtige til at kritisere den nye lov, som en talsmand for det israelske udenrigsministerium kalder et forsøg på at ændre den historiske sandhed.

Denne kritik bliver nu besvaret af Polen, der har aflyst et officielt besøg fra Israels uddannelsesminister, Naftali Bennett.

Beæret over aflysning

- Den polske regering har aflyst mit besøg, fordi jeg nævnte dets folks forbrydelser. Jeg er beæret, siger Naftali Bennett i en erklæring mandag aften.

Den polske regering har udtalt, at formålet med loven er at sikre, at skylden ikke placeres forkert.

Den vil i praksis komme til at betyde, at polakkerne fremover kan blive straffet med op til tre års fængsel, hvis de ytrer sig om Polens historiske forbindelse til Holocaust.

En betændt sag

Loven blev vedtaget blot få dage efter den 27. januar, der i mange lande markerer den officielle mindedag for ofrene for Holocaust.

Og det er ikke tilfældig timing, vurderer Cecilie Felicia Stokholm Banke, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og ekspert i Holocaust.

- Polen har en særlig position i Israelsk bevidsthed, fordi en stor del af de jøder, der blev udryddet under 2. verdenskrig, blev udryddet i Polen, forklarer hun.

Den nye lov rammer et meget ømt punkt hos Israel, der har kvitteret med en udsættelse af et besøg fra lederen af Polens nationale sikkerhedsråd.