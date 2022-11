Død kandidat genvalgt i midtvejsvalget

Vælgerne i en del af Pennsylvania har ifølge Fox News genvalgt en kandidat, der døde i oktober af lymfeknudekræft, skriver Ritzau.

Anthony De Luca, der ifølge Pittsburgh Post–Gazette var det længst siddende medlem af Repræsentanternes Hus i Pennsylvania, døde som 85–årig 9. oktober.

Det stod derfor på forhånd klart, at det ville udløse et suppleringsvalg, hvis han skulle genvælges. Og noget tyder på, at vælgerne i hans valgkreds foretrak det.

- Vi er stolte af, at se vælgerne fortsætter med at vise deres tillid til ham, og de demokratiske værdier ved at genvælge ham posthumt. Et særligt ekstra valg vil følge snart, skrev Pennsylvanias demokrater i et tweet.

Anthony de Luca var altså valgt til det delstatslige parlament, hvor der også har været en lang række valg tirsdag.

Midtvejsvalget er endnu ikke fuldstændig afgjort.

Det ligner, at republikanerne ender med at genvinde kontrollen med Repræsentanternes Hus mens opgøret om Senatet stadig er uafklaret.