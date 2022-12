'Dødens købmand' i fangeudveksling med basketstjerne

Afslappet klædt i en brun polo og med en jakke hængende løst over venstre arm kunne russiske Viktor Bout sagtens forveksles med en familiefar på vej på ferie, da han natten til fredag landede i Abu Dhabi og smilende gik over landingsbanen.

I stedet er der tale om en af verdens mest eftersøgte mænd, der var en del af en fangeudveksling mellem Rusland og USA.

Den 55-årige russer er også kendt som 'dødens købmand'. I mange år blev han betragtet som en af verdens mest indflydelsesrige illegale våbenhandlere og skal ifølge anklager ulovligt have leveret våben til diktatorer i Afrika, Sydamerika og Mellemøsten.

Artiklen fortsætter under billedet...

Viktor Bout taler til en pressekonference fra et detentionscenter i Bangkok i 2008. Foto: Ritzau Scanpix

Han blev anholdt i Bangkok i 2008 og udleveret til USA i 2010. Her nåede han at sidde fængslet i 12 ud af 25 år inden nattens fangeudveksling.

På landingsbanen blev han fulgt af sted af en amerikansk embedsmand klædt i jakkesæt, viser en video, der er offentliggjort af russisk statstv og delt af flere amerikanske medier, herunder aviserne The Washington Post og New York Times.

Men hvem er 'dødens købmand', der skal have inspireret til Hollywoodfilmen 'Lord of War' med Nicolas Cage i hovedrollen?

Tjente styrtende

Viktor Bout blev ifølge flere bibliografier født i Tadsjikistans hovedstad, Dusjanbe, som søn af en bogholder og en bilmekaniker.

Efter Sovjetunionens fald lykkedes det Bout at udnytte den kaotiske situation til at levere militærfly og kasserede våben til blodige borgerkrige i især Afrika og tjene styrtende med penge, mens russiske myndigheder lukkede øjnene for hans forretninger.

Det skriver britiske The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet...

Viktor Bout ankommer til retten i Bangkok i 2010. Foto: Ritzau Scanpix

Han blev anholdt på et luksushotel i Thailands hovedstad, Bangkok, i 2008, efter at han havde forsøgt at sælge luftværnsmissiler til amerikanske undercover-agenter.

I 2010 blev han idømt 25 års fængsel for at have solgt våben, der havde til formål at dræbe amerikanere. Derudover var han anklaget for at støtte terrorister og hvidvask.

Selv nægtede han anklagerne.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Bout bånd til den russiske militære efterretningstjeneste GRU, og hans medfanger har fortalt, at han havde et billede af den russiske præsident, Vladimir Putin, hængende i sin fængselscelle.

Da han krydsede landingsbanen i Abu Dhabi, blev han mødt med kram fra de russiske embedsmænd, der fulgtes med den amerikanske fange og basketstjerne Brittney Griner.

I videoen fra fangeudvekslingen ses Griner iført en rød jakke og sorte bukser. Hendes karakteristiske dreadlocks er klippet af, og hendes russiske følgeskare holdt to tasker med private ejendele, som hun fik udleveret ved mødet.

Straffekoloni

Griner blev idømt ni års fængsel i en straffekoloni i Rusland, efter at hun i februar blev anholdt for besiddelse af cannabisolie. Den dobbelte OL-guldvinder fik sin straf 4. august. 11 dage senere ankede hun dommen, men her fik hun ikke medhold.

Hun blev fløjet til Abu Dhabi i et privatfly fra Moskva.

De to verdensberømte fanger hilste ikke på hinanden, men blev genet hver deres vej - den ene med kurs mod USA og den anden med kurs mod Rusland.