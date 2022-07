Dødssyge Pia piskes af jobcenteret: Nu kræver ordførere svar fra ministeren

Uværdigt, grotesk og uden sund fornuft.

Med de ord beskriver en række beskæftigelsesordførere den behandling, som jobcentre udsætter Pia Rosgaard Find og andre alvorligt syge borgere for.

Ekstra Bladet har fortalt historien om den 42-årige mor til to, der er dødssyg af kræft - men som alligevel piskes af jobcenteret.

- Det er jo fuldstændig grotesk, lyder det fra Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører i SF.



Pia Rosgaard Find har været på standby-ordningen, som betyder, at hendes sag har været på standby i jobcenteret. Den har Vejle Jobcenter fjernet hende fra, fordi de mener, hun er i bedring. Foto: Tim Kildeborg Jensen

'Giver ingen mening'

Han indskyder, at han ikke kender alle detaljerne i kommunens forklaringer i Pias sag, men kalder det ubegribeligt, at man i nogen som helst kommune kan nå frem til, at det er den måde, man skal behandle sine borgere på.

- Den eneste forklaring, jeg selv kan finde frem til, er, at de tænker med den legemsdel, der er højest, når man plukker jordbær. Altså, jeg kan ikke finde andre forklaringer, for det giver ingen mening. Tværtimod.

'Uværdigt'

Også Venstres beskæftigelsesordfører har svært ved at se logikken:

- Det er på ingen måde rimeligt, at livstruende og alvorligt syge mennesker skal trækkes gennem arbejdsprøvning af jobcenteret, siger Hans Andersen (V).

Han bakkes op af Torsten Grejl fra Alternativet.

- Det her er en ud af rigtig mange sager, hvor meget, meget syge borgere bliver behandlet meget, meget uværdigt af jobcenteret, siger ordføreren.

Pia Rosgaard Find arbejdede før sin sygdom som knogleforsker på Vejle Sygehus. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Undrer sig

Hos Dansk Folkeparti undrer man sig over, at sådanne sager udspiller sig i et dansk velfærdssamfund og i jobcentre, der ellers 'er sat i verden for at hjælpe folk', siger beskæftigelsesordfører René Christensen.

- Og når man ser sådan en sag, som I beskriver her, så tænker man, er det overhovedet det samme system, vi taler om? For det her er jo et system, der tæsker en borger rundt, selvom borgeren har behov for noget helt andet.

Kunne fastholdes

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Henrik Møller forstår ikke, at jobcenteret i sagen om Pia fjerner hende fra den ordning, som ellers gjorde, at hun kunne blive ladt i fred.

- Der er jo ikke noget i lovgivningen, der forbyder dem at fastholde hende på den ordning, lyder det fra ordføreren.

- Jeg mener, der er mulighed for, at man kan lade den sunde fornuft råde i forhold til de her sager, hvor vi ser folk, der er dødeligt syge, som bliver pisket rundt. Det giver ingen mening.



Fortørnet

Samme melding kommer fra De Konservatives beskæftigelsesordfører.

- Hvis de (jobcenteret, red.) kan se, der står, hun er livstruende syg, så skal man jo ikke gå ind og gøre noget. Så er der jo nogle ting, der ikke er, som de skal være. Og det må jeg sige, jeg er noget fortørnet over, siger Niels Flemming Hansen.

Pia Rosgaard Find får livsforlængende kemo. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kræver handling

Flere af ordførerne tager nu affære.

- På baggrund af det, I har beskrevet, vil jeg opfordre regeringen til at indkalde til de forhandlinger om justering af sygedagpengereformen, som Socialdemokratiet sagde før valget, at de ville gøre, siger Hans Andersen (V).

- Og jeg vil høre, hvad regeringen har tænkt sig at gøre for at sikre, at jobcentrene løfter den opgave, de er sat i verden for: At få mennesker, der kan arbejde, tættere på arbejdsmarkedet og så lade alvorligt syge mennesker få ro.



'Som fanden læser biblen'

Niels Flemming Hansen (KF) og Karsten Hønge (SF) vil henvende sig til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Man skal åbenbart have skrevet det endnu tydeligere (i lovgivningen, red.), end det vi har gjort tidligere, for der er nogle kommuner, der vælger at læse lovgivningen, som fanden læser biblen, siger Karsten Hønge.

- Så den tager jeg op overfor ministeren straks efter ferien.

Åben for lovændring

Henrik Møller (S) vil i første omgang drøfte med Kommunernes Landsforening - KL - hvad der er årsagen til disse sager med jobcentrene.

- Hvis man så fra KL’s side siger, at det er konkret dét og dét i forhold til lovgivningen, der skal kigges på, jamen, så må vi jo gøre det.