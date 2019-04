Dødt løb: Både Netanyahu og Gantz erklærer sejr

Både premierminister Benjamin Netanyahu og hans rival, Benny Gantz, erklærede sejr, mens stemmerne fra parlamentsvalget i Israel bliver talt op.

Det skriver den israelske avis Haaretz.

- Vi elsker jer, siger Likud-lederen Benjamin Netanyahu til sine tilhængere i en sejrstale natten til onsdag.

- Dette er en stor sejr. Højreblokken vil fortsætte med at lede Israel i de næste fire år, siger han fra podiet med hustruen Sara ved sin side.

Men Benny Gantz, lederen af centrum-venstre-alliancen Blå og Hvid, er også sejrssikker. Han takker Benjamin Netanyahu for mange års tro tjeneste.

- Det er en historisk dag, siger Gantz og tilføjer, at han vil lede landets næste regering.

Benny Gantz står i spidsen for centrum-venstre-alliancen Blå og Hvid. Foto. AFP

Klokken 03.30 er mere end 79 procent af stemmerne talt op og Likud står til at få 37 pladser i det israelske parlament, Knesset.

Benny Gantz, tidligere hærchef, står til at få 36 pladser.

De første valgstedsmålinger gav ellers et forspring til centrum-venstre-alliancen, men som natten skred frem smuldrede forspringet.

Nu er der dødt løb mellem blokkene i israelsk politik.

Går efter rekord

Hvis det skulle lykkes Benjamin Netanyahu at danne den næste regering i koalition med små højrereligiøse partier, vil det gøre ham til premierminister for femte gang. Det er rekord i Israel.

Netanyahu kæmper for at blive israelsk premierminister for femte gang. Foto: AFP

Lige som i Danmark er normen i Israel koalitionsregeringer. Derfor kan der de næste dage ventes at blive gjort forsøg på aftaler på kryds og tværs af det politiske spektrum.

Ifølge stemmeoptællingen står en række mindre partier på både højre- og venstrefløjen til at ryge ud af parlamentet.

Det endelige valgresultat ventes senere onsdag.