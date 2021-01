Dømt til 835 års fængsel: Nu er han fri

Hvis den tidligere forretningsmand Sholam Weiss nogensinde skulle føle friheden igen, så skulle han blive over 880 år eller bruge et mirakel.

Onsdag blev sidstnævnte en realitet. Den amerikanske storsvindler blev idømt 845 års fængsel i 2000 - en dom, der senere blev nedsat til 'kun' 835 år - og kunne derfor se frem til at blive løsladt i år 2738.

Men alt er ændret nu. 66-årige Sholam Weiss er en af de 73 personer, der onsdag er blevet benådet af afgående præsident Donald Trump.

Sholam får lov til at nyde sin sidste tid i friheden. De sidste 18 år har han brugt Otisville Prison i New York. Foto: AP

Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.

Den tidligere forretningsmand er dømt for pengeafpresning, it-svindel, hvidvaskning af penge og forsøg på at hindre opklaringen af forbrydelserne. Det kostede over 800 års fængsel foruden et krav om at tilbagebetale 125 millioner dollars samt en bøde på 123 millioner dollars.

Voldsomt uheldig

Det er den største straf for økonomisk svindel i USA's historie, og flere medier har beskrevet den som meget spektakulær. For selv om de fire anklagepunkter er alvorlige nok i sig selv, så er 845 år for den slags kriminalitet måske lige i overkanten.

Derfor har flere beskrevet, at Sholam Weiss blev udpeget som syndebuk, og at han blev brugt til at statuere et eksempel.

Inden dommen flygtede Sholam Weiss til Østrig, men han blev fanget efter et år på flugt. Han blev i 2002 udleveret til USA og startede sin afsoning året efter.

Og nu skulle det vise sig, at rigmanden måske var en af de mest uheldige mennesker i USA's kriminalhistorie. Kort efter dommen på svimlende 845 år blev loven i USA ændret.

Foto: AP

Maksimum-straffen for personer, der havde begået samme type kriminalitet som Sholam Weiss, blev ændret til 36 måneder. 832 år kortere end Weiss' dom.

Men nu er den 66-årige mands held tilsyneladende vendt, og han kan nu se frem til at nyde sin sidste tid i frihed.

Det Hvide Hus oplyser, at Sholam Weiss har helbredsproblemer, og det er også en af årsagerne til hans benådning. I alt er 73 personer blevet fuldt benådet af præsident Donald Trump, mens yderligere 70 personer har fået nedsat deres dom.

