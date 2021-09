Den fik ikke for lidt, da Donald Trumps advokater Sidney Powell og Rudy Giuliani to uger efter valget i november 2020 holdt et pressemøde i Det Republikanske Partis hovedkontor i Washington.

Udokumenterede beskyldninger om indblanding fra kommunistiske stater i Sydamerika, mangemilliardæren George Soros og virksomheden Dominion Voting Systems blev livligt fremført på vegne af Trump-lejren.

Men få dage før det kaotiske pressemøde i den amerikanske hovedstad havde Trumps kampagneteam udformet et dokument, hvor de selv afviste konspirationsteorierne efter en intern undersøgelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sidney Powell og Rudy Giuliani under pressemødet i Washington 19. november 2020. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Så Trump dokumentet?

Det viser dokumenter, som ifølge New York Times blev frigivet mandag i forbindelse med en ærekrænkelsessag, der er blevet anlagt af Dominions chef Eric Coomer.

Rudy Giuliani udtalte ved samme lejlighed, at han ikke så dokumenter før pressemødet. Det spiller dog ingen rolle, mener Coomers advokater.

- Dokumentet viser, at Trump -kampagnen - i det mindste internt - har udtalt, at der ikke er beviser for konspirationerne omkring Dominon. Ikke desto mindre fortsatte Trump-kampagnen med at lade sine folk sprede disse konspirationsteorier uden at fortælle, at deres egen undersøgelse viste, at disse teorier var falske, lyder det fra Dominion-lejren ifølge New York Times.

Rudy Giuliani har anklaget Dominion Voting Systems for i virkeligheden at være ejet af et andet selskab ved navn Smartmatic, som han mener, er grundlagt i Venezuela af den tidligere socialistiske leder Hugo Chávez.

6. januar stormede vrede demonstranter Kongressen i Washington efter en tale af daværende præsident Trump ...

Dokument afslører: Vidste vilde påstande var løgn

Så Trump dokumentet?

Det er endnu uvist, hvorfor der alligevel blev givet grønt lys til det opsigtsvækkende pressemøde, og om Donald Trump selv så det interne dokument.

I sommer lød det i en omfattende rapport fra en række republikanske senatorer, at man kunne afviser alle anklager om valgsnyd i delstaten Michigan.

En domstol i New York har ligeledes slået fast, at Trumps personlige advokat Rudy Giuliani fratages retten til at drive advokatvirksomhed i staten New York, efter at han løj om snyd med stemmerne under præsidentvalget