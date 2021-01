Dolker Trump i ryggen

Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Også hvis man er menneske-tyr.

Det er Jacob Anthony Chansley, også kaldet Jake Angeli eller QAnon-shamanen, et levende bevis på. Ifølge den amerikanske mands forsvarsadvokat, Albert Watkins, er shamanen nu klar til at vidne mod Donald Trump, hvis en rigsretssag skulle komme på tale.

Det fortæller han til nyhedsbureuaet AP.

Jacob Anthony Chansley vil dolke den mand i ryggen, som han stormede Kongressen for at forsvare. Samtidig fortæller han via sin forsvarsadvokat, at han var meget betaget af Trump, men nu føler sig svigtet.

Den 32-årige mand fra Arizona blev anholdt og sigtet for sin rolle under optøjerne i og ved Kongressen i USA 6. januar. De endte med at koste fem mennesker livet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Chansley sammen men en gruppe af de mennesker, der var med til at storme Kongressen. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

USA har fået ny udenrigsminister

Han har tidligere forklaret, at han tog Donald Trumps mange ord om valgfusk som en invitation til at storme Kongressen.

- Som tusindvis af andre amerikanere følte Chansley for første gang i livet, at hans stemmer blev hørt, har Albert Watkins tidligere sagt.

Det er på nuværende tidspunkt planen, at rigsretssagen mod Donald Trump skal begynde i anden uge af februar, men Albert Watkins fortæller samtidig, at han ikke har diskuteret med nogen, om Jacob Anthony Chansley skal vidne.

Horn og spyd

Især én person tiltrak sig opmærksomhed fra hele verden under optøjerne

De fleste så billederne af en mand med rød og blå maling i hovedet, en pelshue med store sorte horn om hovedet og et spyd i hænderne, der står i Kongressen i Washington D.C., som han lige har stormet sammen med en stor gruppe Trump-tilhængere.

Denne mand viste sig at være den nu anholdte og sigtede Jacob Anthony Chansley.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det gik voldsomt for sig, da Kongressen blev stormet 6. januar 2021. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix.

Smider Trumps læge på porten

- Der er stærke beviser, heriblandt Chansleys egne ord og handlinger i Kongressen, på at uromagernes hensigt var at fange og dræbe udvalgte embedsmænd i USA's regering, skriver anklagerne.

Flere billeder af Chansley fra Kongressen 6. januar viser ham stående i bar overkrop og pelshue ved vicepræsident Mike Pences plads i Kongressen. Pence havde siddet i stolen få minutter inden uromagerne trængte ind i salen.

Retsdokumenterne har senere givet et indblik i den efterforskning, som forbundspolitiet FBI nu er i gang med.

Efterlod seddel til vicepræsidenten

Ifølge dokumenterne efterlod Chansley en seddel til Pence med ordlyden:

- Det er kun et spørgsmål om tid, og retfærdigheden vil sejre.

Anklagemyndigheden mener, at Jacob Chansley 'aktivt har deltaget i et forsøg på oprør for med vold at vælte USA's regering'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Her er Trumps nye politiske plan

- Oprøret er stadig i gang, lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters i retsdokumenterne.

Han er tilhænger af de såkaldte QAnon-teorier, der florerer på den yderste højrefløj. QAnon-tilhængerne mener blandt andet, at præsident Donald Trump bekriger en venstreorienteret kult af satanistiske pædofile.

Anklagerne mener, at Chansley er en hyppig bruger af narkotika, og at han kan have mentale problemer.

- Chansley har talt åbent om sin tro på, at han er et rumvæsen, et højere væsen, og at han er på Jorden for at stige op i en anden virkelighed, fremgår det af dokumenterne.