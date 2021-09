I Tyskland kulminerede flere måneders nedtur for én mand søndag med et svigende nederlag.

Men trods et elendigt resultat ved det tyske valg vil CDU's partileder Armin Laschet alligevel gå efter kanslerposten. Det bliver dog utrolig svært.

For ikke nok med, at hans kristendemokratiske unionsparti blev overhalet af socialdemokraterne fra SPD, vender toneangivende folk i Laschets eget parti ham nu ryggen.

Armin Laschet præsterede også at skabe en mindre skandale, da han afgav sin stemme på valgdagen ...

Dolket i ryggen af egne: 'Træd tilbage'

En katastrofe

Kritikken er nemlig haglet ned over den 60-årige CDU-formand, som var udset til at følge Angela Merkel på kanslerposten, men som gennem sommeren i stedet har vadet i skandaler.

Søndag skaffede han Merkels mangeårige regeringsparti det dårligste valgresultat - nogensinde.

- Vi kan ikke være tilfredse med resultatet af valget, sagde en lavmælt Laschet i en tale til CDU-støtter på valgaftenen søndag.

Helt så diplomatisk udtrykker ledende medlemmer i CDU sig til gengæld ikke.

Valgresultatet er 'en katastrofe for Unionen og for Tyskland', fastslår Michael Kretschmer, der er CDU's ministerpræsident i delstaten Sachsen.

- Grundindstillingen om, at vi bare skal fortsætte som tidligere, vil ødelægge os. CDU tabte valget, siger han ifølge avisen Welt.

Volker Bouffier, CDU's ministerpræsident i delstaten Hessen, bakker op i et interview med Tagessschau.

- Unionen har ingen ret til tage ansvaret for at danne regering, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det bliver enten SDU's Olaf Scholz og CDU's Armin Laschet, der kan kalde sig kansler, når en regeringskoalition er på plads. De to partiers nuværende regeringskoalition er dog dødsdømt af dem begge. Foto: Ritzau Scanpix

Træd tilbage

Ellen Demuth fra CDU i delstaten Rheinland-Pfalz kalder endda i et tweet på Laschets afgang.

'Jeg ville ønske, at dette tweet var overflødigt. Jeg ville ønske, at der var selverkendelse. Jeg har kun tilbage af sige: Armin Laschet, De har tabt. Hav venligst den indsigt. Undgå yderligere skader på CDU, og træd tilbage'.

Sidst, men ikke mindst har formanden for CDU's søsterparti i Bayern, CSU's Markus Söder, i et interview med Tagesschau slået fast, at Laschets rival fra SPD Olaf Scholz 'har de bedste chancer for at blive kansler', og samtidigt ønsket ham tillykke med at få flest stemmer.

FAKTA: Flere koalitioner er i spil efter tysk valg Et yderst tæt valg i Tyskland betyder, at det fortsat er svært at spå om, hvem der kommer til at udgøre landets næste regering - og hvem der i sidste ende skal overtage kanslerposten fra Angela Merkel. En række forskellige koalitionsmuligheder er stadig i spil, og forude venter formentlig hårde politiske forhandlinger for at nå til enighed. Der ventes at gå uger, formentlig også måneder. Ved det seneste valg gik der næsten et halvt år, før regeringen var på plads. Ved en partilederrunde søndag aften har begge kanslerkandidater - SPD's Olaf Scholz og CDU/CSU's Armin Laschet - dog sagt, at de håber at være i mål inden jul. I Tyskland er der tradition for at give forskellige koalitioner navne. Ofte tager navnene udgangspunkt i de involverede partiers farve. Herunder kan du blive klogere på nogle af de mulige koalitioner: * Trafiklys. En regering bestående af socialdemokratiske SPD (rød), det liberale FDP (gul) og miljøpartiet De Grønne (grøn). Denne mulighed var på forhånd anset som den mest realistiske, hvis SPD blev størst. * Jamaica. En regering bestående af konservative CDU/CSU (sort), det liberale FDP (gul) og miljøpartiet De Grønne (grøn). Koalitionsmuligheden, hvis navn kommer fra farverne i Jamaicas flag, var anset som værende mest sandsynlig, hvis CDU/CSU blev størst. Hvis der bliver tale om en af de to ovenstående koalitioner, bliver det afgørende nu, hvem De Grønne og FDP helst vil samarbejde med. * GroKo. En regering bestående af de to største partier, socialdemokratiske SPD (rød) og konservative CDU/CSU (sort). Navnet på koalitionen er en forkortelse af Grosse Koalition - stor koalition - og er også den nuværende regeringskoalition. På forhånd har der ikke været mange tegn på, at en gentagelse var sandsynlig. Søndagens meget tætte resultat har dog sat gang i, at det igen kan blive nødvendigt med et samarbejde mellem de to. * R2G. En regering bestående af socialdemokratiske SPD (rød), venstrefløjspartiet Die Linke (rød) og miljøpartiet De Grønne (grøn). Denne mulighed var på forhånd den mest venstreorienterede mulighed. Et dårligt valgresultat til Die Linke har dog fået partiet til at meddele, at det går i opposition. Dermed ser denne mulighed ud til at være død. Kilder: Bundestag, Politico og Statista. Vis mere Vis mindre

Scholz vil lege med

Den socialdemokratiske SPD-kanslerkandidat Olaf Scholz har en ambition om at danne regering med liberale FDP og miljøpartiet De Grønne.

Ved en tale i partiets hovedkvarter i Berlin mandag siger han, at resultatet af søndagens parlamentsvalg er et tydeligt tegn på, at konservative CDU/CSU må gå i opposition efter 16 år ved magten anført af den afgående forbundskansler, Angela Merkel.

- Vælgerne har talt klart. De har sagt, hvem der skal danne den næste regering, siger Scholz.

- De har styrket tre partier - socialdemokraterne, De Grønne og FDP - og derfor er det et klart mandat, som dette lands borgere har givet, om at de tre bør danne den næste regering.

Valget søndag har gjort SPD til Forbundsdagens største parti med 25,7 procent af stemmerne.