Dommer: Hemmelige dele af Trump-undersøgelse SKAL udleveres

Det amerikanske justitsministerium skal udlevere materiale fra Rusland-undersøgelsen som en del af rigsretsprocessen mod USA's præsident, Donald Trump.

Det har dommer Beryl Howell ved en distriktsdomstol i Washington D.C. besluttet. Det skriver blandt andet CNN.

Således skal de dele af specialefterforsker Robert Muellers Rusland-undersøgelse, som tidligere var overstreget, videregives til det demokratiskledede Repræsentanternes Hus.

Det drejer sig om indholdet af vidneforklaringer givet foran en storjury som en del af Muellers efterforskning.

Samtidig anerkender dommer Howell rigsretsprocessen som gyldig. Det anses som en klar sejr for Demokraterne.

Se også: Trump i frådende angreb: Alle skal droppe dem!

Processen er nemlig centrum i en ophedet debat mellem Republikanerne og Demokraterne.

Trumps partifæller mener, at den er illegitim, indtil en afstemning om en officiel rigsretsefterforskning af præsidenten har fundet sted.

Men dommeren gør det klart, at der allerede nu er tale om en rigsretsproces. Også selv om der ikke har fundet en afstemning sted.

Samtidig understreger hun, at de tilbageholdte informationer i Muellers rapport om russisk indblanding i det amerikanske valg i 2016 er vigtige for efterforskningen.

Justitsministeriet har hidtil tilbageholdt informationen. Det har ministeriet gjort med den forklaring, at det var nødvendigt at hemmeligstemple det.

Men i dette tilfælde er "behovet for klarhed større end behovet for fortsat hemmeligholdelse, hvis man vil undgå mulige uretfærdigheder i rigsretsefterforskningen". Det skriver dommeren ifølge CNN.

Det ventes, at justitsministeriet vil appellere afgørelsen. Det skriver The Guardian.

Demokraterne har tidligere tilkendegivet, at de ville vente med en afstemning om at starte en egentlig rigsretsefterforskning.

Det gør de, da de ikke mener, at der er et krav om en sådan. Dommerens afgørelse giver støtte til det synspunkt.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, mener, at det er "endnu et slag mod præsident Trumps forsøg på at sætte sig selv over loven".

- Denne vigtige afgørelse bekræfter Kongressens bemyndigelse til at blotlægge sandheden for det amerikanske folk, siger Pelosi i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Præsidenten vil blive holdt ansvarlig. For ingen er over loven.

Trumps forvaltning har hidtil afvist at rette sig efter de stævninger, som flere udvalg i Repræsentanternes Hus har indgivet.

Her har man blandt andet søgt dokumenter til brug for rigsretsprocessen, som i højere grad centrerer sig om Ukraine-sagen end Mueller-rapporten.

I Ukraine-sagen beskyldes Trump for at have udøvet pres på Ukraine for at fremme sin egen dagsorden og finde snavs om sin politiske rival Joe Biden.

Udtrykket "rigsret" skal forstås anderledes end i Danmark. På engelsk hedder det "impeachment", og i USA er det politikere, der "dømmer", ikke dommere og jurister.