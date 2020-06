Dommer skubber George Floyd-retssag for at undgå mediecirkus

En dommer i Minneapolis har mandag sat en dato for retssagen mod fire tidligere betjente, som er sigtet for drabet på den sorte amerikaner George Floyd.

Retssagen går således i gang 8. marts 2021.

Datoen er ifølge dommer Peter Cahill sat til om knap otte måneder, fordi han ikke ønsker, at den følsomme sag bliver forvandlet til et mediecirkus med et præsidentvalg lige om hjørnet.

Imens protesterne mod raceforskelle fortsætter over hele USA, advarer Peter Cahill betjentene, deres advokater og statslige embedsmænd om ikke at føre sagen gennem nyhedsmedierne.

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin blev filmet på en mobiltelefon, da han 25. maj under en anholdelse af George Floyd pressede sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter.

Kort efter anholdelsen blev George Floyd erklæret død.

Chauvin, som er hvid, er sigtet for, hvad der i amerikansk lovgivning kaldes drab af anden og tredje grad.

Tre andre tidligere betjente er sigtet for at have hjulpet Derek Chauvin og tilskyndet til drab.

Advokat Robert Paule, der forsvarer Tou Thao, siger, at hans klient vil erklære sig ikke-skyldig. Thao mener, at han overholdt politiets retningslinjer for magtanvendelse.

Advokaten udtrykker samtidig bekymring over skadelige kommentarer og handlinger fra statslige og nationale embedsmænd, der kan påvirke retssagen.

- I denne sag har vi sågar kommentarer fra præsident Trump såvel som fra Minnesotas guvernør, borgmesteren i Minneapolis, Minnesotas statsadvokat og andre, siger Robert Paule.

Samtidig bemærker han, at statsadvokat i Minnesota Keith Ellison, der står i spidsen for anklagemyndigheden, samt den amerikanske statsadvokat Erica MacDonald har mødtes med George Floyds familie i Houston.

Eric Nelson, der er advokat for Derek Chauvin, siger, at han muligvis vil kræve af dommeren, at de involverede ikke må udtale sig.

Chauvin var mandag med på video fra fængslet Oak Park Heights iført en orange fængselsdragt og en coronavirus-ansigtsmaske.

De andre tiltalte - Thao, Alexander Kueng og Thomas Lane - optrådte personligt.

De fire, som alle blev fyret fra politiet i Minneapolis dagen efter George Floyds død, risikerer hver op til 40 år i fængsel.