Dommer vil blokere planer om at droppe udskældt asyllov i USA

En føderal dommer i delstaten Louisiana har til hensigt at stå i vejen for, at de amerikanske myndigheder ikke umiddelbart kan fortsætte deres planer om at droppe en asyllov, der blev indført i begyndelsen af pandemien.

Loven giver myndighederne mulighed for at sende migranter ved grænsen til USA tilbage til Mexico uden chance for at søge om asyl.

Den har været udskældt af menneskerettighedsgrupper, da den har betydet, at tusindvis af migranter har været samlet ved grænsen mellem USA og Mexico de seneste år.

Den amerikanske distriktsdommer Robert Summerhays har offentliggjort sin hensigt efter en høring i en sag, der er blevet anlagt af i alt 21 delstater mod præsident Joe Bidens administration.

Afgørelsen vil annullere en beslutning om at ophæve asylloven 23. maj. Beslutningen er truffet af USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Afgørelsen ses som en sejr for Republikanerne i USA. Partiet har længe ønsket ikke bare at bevare loven, men også at stramme den. Ifølge Republikanerne vil en annullering af asylloven betyde en stigning i ulovlig immigration.

CDC meddelte i begyndelsen af april, at asylloven ikke længere var nødvendig for at bekæmpe spredningen af coronavirus.

Det skyldes blandt andet den øgede vaccineudrulning og andre midler til bekæmpelse af virusset.

Asylloven blev indført af den tidligere præsident Donald Trump i begyndelsen af 2020.