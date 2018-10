Domstol afviser søgsmål mod Trump

En domstol i Californien har afvist pornoskuespiller Stormy Daniels’ sagsanlæg mod den amerikanske præsident, Donald Trump.

Sagsanlægget handler om æreskrænkelser, der angiveligt blev begået af præsidenten i april.

Stormy Daniels skal oven i købet betale sagsomkostningerne for Trump.

Stormy Daniels advokat, Michael Avenatti, siger, at de vil anke kendelsen.

Samtidig fejrer Trumps advokat, Charles Harder, sagens udfald som en ’total sejr for præsident Trump’.

Daniels hævder, at hun havde en affære med Donald Trump tilbage i 2006, og at hun i forbindelse med præsidentvalget blev betalt 130.000 dollars for at tie om den.

Trump afviser at have haft en affære med Stormy Daniels, der i virkeligheden hedder Stephanie Clifford.