Domstol blåstempler sortlægning af bilag for skattemilliarder

EU-domstolen blåstempler, at parlamentarikere også i fremtiden kan holde bilag for milliarder hemmelige

EU-parlamentarikerne kan også i fremtiden bruge skatteborgernes penge på, netop hvad de ønsker uden at blive kontrolleret af offentligheden.

Det har EU-domstolen slået fast tirsdag formiddag.

Hver måned modtager parlamentarikerne skattefrit cirka 33.000 kroner i såkaldte blyantspenge. Pengene skal bruges til kontorhold, men i realiteten er der ingen kontrol med, hvad pengene bruges til. Således er det i dag ikke muligt at søge om aktindsigt i forbruget. Det samme gælder, hvad parlamentarikerne bruger på at rejse og til deres assistenter.

Ekstra Bladet har derfor, sammen med journalister over hele EU, lagt sag an mod EU-domstolen for at få ret til aktindsigt, så borgerne har mulighed for at tjekke, hvor mange penge parlamentarikerne bruger. Sagen har kørt siden 2015.

Men i dag har EU-domstolen altså afslået, at offentligheden skal have aktindsigt i de mange penge.

En af de få EU-parlamentarikere, som går ind for fuldstændig åbenhed, er Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Hvert år gør hun sine bilag tilgængelige, så de kan tjekkes. Hun er overrasket over dommen:

'Det er helt tosset – det er jo skatteborgernes penge, så selvfølgelig skal I som borgere også kunne se, hvad de bliver brugt til. At journalister ikke kan få indsigt i hverken kontormidler, rejser eller udgifter til assistenter er en direkte hån mod demokratiet, jeg er rystet over domstolens afgørelse,' siger hun i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet,

Også den finske parlamentariker og vicepræsident for de Grønne, Heidi Hautala, er rystet:

- Alene det, at journalisterne skulle prøve sagen ved domstolene for at få adgang til det, der bør være offentligt, viser det akutte behov for at få åbnet op. Vi takker journalisterne for deres utrættelige forsøg på at få gennemsigtighed, siger hun.