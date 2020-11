Domstol dropper sag i mangel på bevis i Trumps svindelpåstande

En føderal domstol i Philadelphia har fredag afvist et forsøg fra præsident Donald Trumps advokater på at udfordre valgresultatet i delstaten Pennsylvania. Dommerne konkluderede, at søgsmålet var ubegrundet.

- Frie, retfærdige valg er demokratiets livsblod. Beskyldninger om uretfærdighed er alvorlige. Men påstande om, at et valg ikke er retfærdigt, betyder nødvendigvis ikke, at det hænger sådan sammen. Specifikke anklager og beviser er påkrævet, og her har vi ingen af delene, skriver dommer Stephanos Bibas, der er en af de tre i dommerpanelet.

Det forventes imidlertid, at præsidentens advokater vil forsøge at bringe det for højesteret i Washington D.C., hvor der er et konservativt flertal, og tre af de ni dommere er udnævnt af Trump og hans republikanske allierede i Senatet.

- Det aktivistiske retsvæsen i Pennsylvania dækker fortsat over massiv svindel, skrev Jenna Ellis, en af Trump-kampagnens advokater, på Twitter kort efter dommernes afvisning af sagen.

Trump har flere gange udfordret valgresultatet i Pennsylvania, hvor demokraten Joe Biden vandt delstaten med 80.000 stemmer.

Trump-kampagnen og dens tilhængere har forsøgt at lægge sag an om uregelmæssigheder ved Bidens sejr i Michigan, Georgia, Arizona og Nevada. Ingen af forsøgene er lykkedes.

- Vælgere, ikke advokater, vælger præsidenten. Det er stemmer og ikke sager, der træffer dette valg, skriver dommer Bibas.

Biden vandt valget med 306 valmænd, inklusive 20 i Pennsylvania. Selv om Trump skulle lykkes med at ændre resultatet i Pennsylvania, vil han med sine 232 valgmænd ikke kunne ændre det samlede resultat. Det vil kræve, at resultatet i mindst to andre delstater bliver omgjort.