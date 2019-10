Domstol: Trump skal fremlægge sine selvangivelser

En føderal domstol i USA har afvist præsident Donald Trumps forsøg på at undgå at fremlægge sine selvangivelser, som anklagemyndigheden i New York har bedt om.

Kendelsen indebærer, at anklagemyndigheden kan stævne Trump for at få adgang til otte års private selvangivelser og skatteopgørelser fra hans virksomheder som led i en efterforskning.

Trumps advokater har dog meddelt, at de vil kære mandagens kendelse. Det vil formentlig betyde, at sagen kan trække ud, skriver New York Times.

Anklagemyndigheden i New York har stævnet Trumps revisor for at få udleveret selvangivelser fra 2011 og frem.

Anklager Cyrus Vance er ved at undersøge, om Trump har forbrudt sig mod nogen af delstatens love, da han og hans firma refunderede beløb, som Trumps tidligere advokat Michael Cohen har betalt til stripperen Stormy Daniels.

Hun hævder at have haft et kortvarigt forhold til Trump - noget, som præsidenten afviser.

Trump og hans advokater har argumenteret for, at præsidenten ikke kan efterforskes, så længe han sidder i Det Hvide Hus.

