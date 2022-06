Donald og Mette

FORLEDEN KUNNE Mette Frederiksen og Søren Pind forenes om noget, der ligger dem begge meget på sinde.

Noget, som er Donald Trump om igen.

Budskabet lyder: Medierne er ikke til at stole på. De løber med en halv vind. Fake news og sensationsmageri er blevet dagens orden.

Samtidig må man forstå, at politikernes angiveligt oprigtige forsøg på en demokratisk samtale med borgerne gang på ødelægges af journalisters evindelige hang til at insistere på at finde håret i suppen.

Denne rørende enighed om journalistikkens forfald blev betegnende nok luftet i Mette Frederiksens egen podcast, ’Statsministeren spørger’, der skal kortslutte de mere etablerede medier. Her foregår tingene helt efter hendes (og Søren Pinds) hoved: Ingen upassende journalister til at stille de kritiske spørgsmål. Her kan der føres samtaler på højt intellektuelt niveau.

I podcasten kunne Frederiksen og Pind kunne således blive rørende enige om, at det er ret synd for departementschef Barbara Bertelsen, at medierne gennem det seneste halvandet års tid har udvist interesse for denne embedsstandens allerøverste repræsentant, der fuldstændig har omkalfatret måden at forvalte magt på i statsadministrationen. Mink og FE-sag, blot for at nævne et par af de mere oplagte eksempler på, hvordan tingene holdes i et jerngreb i Statsministeriet.

Men igen: Spørger man Mette Frederiksen, så har medierne nærmest begået krænkende overgreb på Bertelsen ved ikke at lade hende pleje magtfuldkommenheden helt i fred og uden upassende indblanding.

HVAD Pinds motiv er for Bertelsen-defensoratet, fortoner sig. Mere oplagt er det, hvorfor statsministeren igen og igen fremturer med påstanden om mediernes almindelige forfald.

Forklaringen er den enkle, at hun benytter sig af en metode, som beviseligt er effektiv. Den er tilmed udtænkt og senere forfinet af en mand, som socialdemokrater i alle andre sammenhænge elsker at hade.

Vi skal en tur over på den side af Atlanten. Til en nok så berømt præsident ved navn Donald Trump. Om nogen udviklede han strategien med at så tvivl om de etablerede mediers virke. Trump fik afvist selv berettiget kritik ved at reducere den til et spørgsmål om mediernes troværdighed.

DET SMARTE var, at hans vælgere – i al fald det segment, han gik efter – simpelthen elskede påstanden. Jo mere Trump gik i kødet på medierne, desto mere opbakning fik han.

Sjovt nok er Frederiksens løjtnanter meget optagede af netop denne tidligere amerikanske præsident. Godt nok ikke som et forbillede, men tværtimod som én, man beskylder politiske modstandere for på skammelig vis at have taget ved lære af.

Senest har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtalt, at han ser stærke paralleller mellem Trumps måde at anskue verden på og så Jakob Ellemann-Jensens. Hvilket ikke bestemt var en ros af Venstre-formanden.

Det paradoksale er imidlertid, at det allermest trumpske, vi for øjeblikket oplever i dansk politik, er Mette Frederiksens udfald mod medierne samt den forblommede snak om en ’demokratisk samtale’ (der helst skal foregå på hendes præmisser).

VI SÅ DET udfoldet allerede under første del af corona-forløbet, hvor statsministeren gav den i rollen som stødt på manchetterne, når medierne insisterede på at stille kritiske spørgsmål.

Helt igennem upassende af medierne var det, nu da hun havde været så travlt optaget af at redde menneskeliv.

Tænk blot tilbage på pressemødet om de slettede sms’er, hvor dét præcis var budskabet. Uden at Mette F. i øvrigt rødmede det mindste.

Corny, ja. Men set ud fra en kynisk vinkel er det vanskeligt at bebrejde statsministeren hendes strategi. Den har jo vist sig meget virksom andre steder i verden.

Og det er selvfølgelig i dét lys, at man skal se, at hun nu tager en ny omgang mediekritik. Den er – betragtet ud fra en magtovervejelse – simpelthen udtryk for rettidig omhu frem mod den minkrapport, der offentliggøres allerede i næste uge, og tillige det folketingsvalg, der ligger lige om hjørnet.

Mette Frederiksen har simpelthen regnet den ud: Kritik skal reduceres til mediernes småtskårne mangel på vilje til at se storheden i hendes politiske projekt.

Der er selvfølgelig dem, der vil trække overbærende på skuldrene af en så forenklet udlægning. Nogle vil ligefrem finde den primitiv og gennemskuelig.

Men af Donald Trump har Mette Frederiksen lært at være ligeglad med det.

Mesteren himself selv har lært hende, at der er masser af vælgere i skidtet.