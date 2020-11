Donald Trump anklager: - Det her er svindel

Hvad der præcist er et svindelnummer, gør Donald Trump ikke rede for. Men ved samme tale proklamerede Trump, at man ikke var i tvivl om, at det nok skal blive en republikansk sejr, selvom langtfra alle stemmer er talt op

Den amerikanske præsident holdt onsdag morgen en tale fra Det Hvide Hus under valgdramaet i USA.

Her lød det:

- Det her er svindel mod det amerikanske folk. Det her er pinlig for vores folk. Vi var klar til at vinde det her valg - ærlig talt vi vandt det her valg.

- Vores mål er at sikre integriteten ved det her valg.

- Vi vil gå til USA's Højesteret og få stoppet stemmeafgivelsen.

Hvad der præcist er et svindelnummer, gør Donald Trump ikke rede for. Men ved samme tale proklamerede Trump, at man ikke var i tvivl om, at det nok skal blive en republikansk sejr.

Samtidig bedyrede Trump, at han havde vundet i flere stater, til trods for at optællingen langtfra er overstået.

- Han håber på at kunne lægge pres på dommerne - også i Højesteret - og at de er tilbøjelige til at lytte efter folkestemninger. Han vil forsøge at piske en stemning op og så håbe, at nogle dommere vil give ham ret, fortalte USA-eksperten Derek Beach, der er professor i statskundskab ved Aarhus BSS, tirsdag til Ekstra Bladet om præcist det scenarie, som Trump foldede ud onsdag.

Det sker der hvis Trump erklærer sig som vinder før tid

Mike Pence gik også på scenen i Det Hvide Hus:

- Vi kommer til at forblive årvågne, mens stemmerne bliver talt op. Men jeg er helt overbevist om, som du siger, præsident Trump, at vi er på vej til sejren, og vi vil gøre 'America Great Again', siger Mike Pence, hvorefter de begge forlader scenen i Det Hvide Hus.

