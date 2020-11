Donald Trump benåder sin tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn

Den amerikanske præsident skriver, at det er en 'stor ære' at benåde sikkerhedsrådgiveren, der har indrømmet at have løjet for FBI

USA's præsident, Donald Trump, benåder sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Det skriver Trump onsdag aften dansk tid på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

'Det er min store ære at annoncere, at general Michael T. Flynn er blevet benådet. Tillykke til Michael Flynn og hans vidunderlige familie, jeg ved, at I nu vil have en fantastisk Thanksgiving,' skriver præsidenten.

Flynn erklærede sig i 2017 skyldig i at lyve over for det amerikanske forbundspoliti, FBI, i forbindelse med en efterforskning om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Specifikt erklærede Flynn sig skyldig i at have løjet om flere interaktioner, han havde med Ruslands ambassadør i USA, få uger inden at Trump overtog embedet som præsident.

Flynn er den anden af Trumps nære medarbejdere, som præsidenten har benådet, efter at de er blevet dømt i forbindelse med den såkaldte Rusland-undersøgelse.

Også Trumps nære rådgiver Roger Stone, der i februar blev idømt tre års fængsel, er blevet benådet.

Den særlige anklager Robert Mueller undersøgte, om Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016, og om Trump-kampagnen havde samarbejdet med russerne.

I forbindelse med undersøgelsen kom der belastende oplysninger frem om Flynn og Stone.

Flynn modtog oprindeligt en straf på 14 dages fængsel, men vendte sidenhen sagen mod FBI. Han hævdede, at forbundspolitiet havde narret ham til at tilstå.

Derfor har han bedt om at få sagen afvist.

Det vakte opsigt, da justitsminister William Barr blandede sig i sagen og krævede den afvist ved domstolene.

Tirsdag oplyste en unavngiven kilde med kendskab til Trumps benådningsplaner til mediet Axios, at benådningen af Michael Flynn angiveligt er en af flere, præsidenten vil gennemføre, inden han forlader Det Hvide Hus.

Det er uvist, hvem Donald Trump ellers overvejer at benåde.