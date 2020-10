Donald Trump er testet positiv for coronavirus

Den amerikanske præsident er testet positivt for coronavirus

Både Donald Trump og førstedamen Melania Trump er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser den amerikanske præsident på Twitter.

Tidligere natten til fredag blev det meldt ud, at Donald Trump måtte i karantæne, efter han havde fløjet med rådgiver Hope Hicks, der var blevet testet positiv.

Nu er præsidenten også smittet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hope Hicks. Foto: Leah Millis.

En måned til valget

Den positive coronatest kommer en måneds tid før præsidentvalget i USA, som ligger 3. november. I valgkampen har coronavirus og præsidentens håndtering af udbruddet fyldt meget.

Det var blandt andet på dagsordenen, da Trump og Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, natten til onsdag mødtes til en præsidentdebat.

Sean P. Conley, som er Trumps læge, har offentliggjort en erklæring, efter at Trump og Melania er bekræftet smittede.

- Præsidenten og førstedamen har det begge godt på nuværende tidspunkt, og de planlægger at blive hjemme i Det Hvide Hus, mens de kommer sig, skriver han i erklæringen.

- Jeg forventer, at præsidenten kan fortsætte med at udføre sit arbejde uden afbrydelser, mens han bliver rask.

Trump går i karantæne efter smitte hos nær rådgiver

Den totale nedtur for Trump-chefen

'Vi har det godt'

Det fremgår ikke, om de har symptomer på smitte.

Førstedame Melania Trump skriver på Twitter, at hun og præsidenten ligesom for mange amerikanere i år er smittede med coronavirus.

- Vi har det godt, og jeg har udsat alle kommende aftaler, skriver hun og opfordrer folk til at passe på sig selv.

- Vi kommer alle igennem dette sammen.

Én kommentar forarger: Nu jubler 'Disney-drengene'

Totalt kaos: Men 10.000 km væk var det værre

Air Force One

Den coronasmittede rådgiver er Hope Hicks, som ifølge nyhedsbureauet Bloomberg blandt andet har rejst med præsidenten på flyet Air Force One til og fra en præsidentdebat i Cleveland, Ohio, tirsdag.

Hicks var også med til præsidentens vælgermøde onsdag i Minnesota. Torsdag blev hun testet positiv.

Ifølge Det Hvide Hus forsøger man løbende at mindske smittefaren for præsidenten, når han er ud at rejse.

Trump selv bliver ofte testet for coronavirus, og både ansatte i Det Hvide Hus og folk i pressekorpset testes dagligt.