Donald Trump erklærer igen valgsejr og påstår svindel

USA's præsident, Donald Trump, påstår igen, at han har vundet det amerikanske præsidentvalg, selv om intet endnu er afgjort.

Det gør præsidenten omkring klokken 01 natten til fredag dansk tid i sin første officielle tale siden valgnatten mellem tirsdag og onsdag lokal tid.

- Hvis du tæller de lovlige stemmer, så vinder jeg nemt valget. Hvis du tæller de ulovlige og sent indkomne stemmer, så kan de (Demokraterne, red.) frarøve os sejren, siger Donald Trump.

Han tilføjer, at Demokraterne er i gang med at svindle med flere stemmer, hvilket der ikke er fundet nogen beviser for.

Udtalelserne kommer, mens flere afgørende svingstater stadig er i gang med at tælle hundredtusindvis af stemmer op.

Trump har siden valgnatten og i adskillige tweets de efterfølgende dage hævdet, at han har vundet valget, ligesom han har rejst flere søgsmål i flere delstater for at få stoppet optællingen af stemmer.

Torsdag afviste domstole i Georgia og Michigan ifølge nyhedsbureauet AFP søgsmål fra Trumps valgkampagne.

I Georgia afviste en dommer søgsmålet om, at 53 stemmer i Chatham County skulle være indleveret for sent på valgdagen.

I Michigan nægtede en dommer at lade Trumps folk overvære stemmetællingen, fordi den allerede anses for at være overstået.

Advokat for Joe Bidens kampagne Bob Bauer siger ifølge AP, at søgsmålene udelukkende er et forsøg på at så tvivl om valgresultatet.

Donald Trump kalder i sin tale torsdag også valgprocessen for 'unfair', og han siger, at valget i sidste ende kan blive afgjort i USA's højesteret.

- Jeg har gjort krav på sejren i nogle stater, Joe (Biden, red.) har gjort krav på sejren i nogle stater, men i sidste ende bliver det domstolene, der afgør dette valg, siger præsidenten.

Ifølge AP's prognoser er Joe Biden snublende tæt på at vinde valget, da han står til at have sikret sig tilsammen 264 valgmænd.

For at blive præsident skal en kandidat vinde 270 valgmænd. Donald Trump står ifølge AP's prognoser til 214 valgmænd.

Natten til fredag dansk tid bliver der stadig talt stemmer op i svingstaterne Nevada, Pennsylvania, North Carolina og Georgia.

Biden fører ifølge AP i Nevada, mens han henter kraftigt ind på Trump i Georgia og Pennsylvania.

Holder AP's prognoser, så skal Biden bare vinde en af delstaterne for at kunne kalde sig præsident.

Der er dog stadig usikkerhed forbundet med de 11 af Bidens valgmænd, der stammer fra delstaten Arizona.

Natten til fredag dansk tid er det kun AP og Fox News, der har udråbt Biden som vinder her, mens flere andre medier og tv-stationer holder igen med at erklære en vinder i staten, hvor der stadig tælles stemmer.