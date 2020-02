Donald Trump frikendt i rigsretssag

Ganske som forventet blev USA's præsident Donald Trump frikendt onsdag aften i rigsretssagen imod ham. Det var næsten givet på forhånd, da republikanerne har flertallet i senatet, som er den instans, der har skullet stemme.

For at afsætte præsidenten skulle to tredjedele have stemt for, at præsidenten var skyldig i anklagerne. Republikanerne sidder dog på 53 ud af 100 pladser i Senatet.

Frikendt

Ifølge Reuters blev afstemningen 52-ikke skyldig og 48 stemte, at præsidenten var skyldig i anklagen om magtmisbrug. Han er også blevet frikendt for det andet anklagepunkt om at forhindre Kongressens arbejde, med 53-ikke skyldig stemmer.

Det er dog nævneværdigt, at Trumps partifælle Mitt Romney samme dag kom med en bredside mod præsidenten og tilkendegav, at han ville stemme imod ham på første anklagepunkt om at have misbrugt sit embede.

- Det er måske den mest destruktive og grove overtrædelse af et offentlige embede, som jeg kan forestille mig, sagde han om anklagerne mod Donald Trump.