Donald Trump reagerer på Twitter efter Biden er udråbt som vinderen: 'Jeg vandt valget'

Donald Trump bryder nu tavsheden på Twitter, efter Joe Biden er blevet udråbt som vinderen af præsidentvalget.

'OBSERVATØRERNE VAR IKKE TILLADT INDE I TÆLLERUMMENE.'

'JEG VANDT VALGET, FIK 71.000.000 LOVLIGE STEMMER', skriver Donald Trump på Twitter. Han fortsætter:

'DER ER SKET DÅRLIGE TING, SOM VORES OBSERVATØRER IKKE FIK LOV TIL AT SE. DET ER ALDRIG SKET FØR. MILLIONER AF BREVSTEMMER BLEV SENDT TIL FOLK, SOM ALDRIG HAR BEDT OM DET.'

Den nuværende præsident fortsætter i endnu et tweet - dog ikke i versaler hele vejen igennem:

'71.000.000 lovlige stemmer. Det højeste NOGENSINDE for en siddende præsident!'

Donald Trumps reaktion kommer flere timer efter, at medier verden over har udråbt Joe Biden som vinder af præsidentvalget. Det vurderes, at Biden får 20 valgmænd fra svingstaten Pennsylvania og dermed når over det magiske tal på 270 valgmænd, som der skal til for at man kan vinde præsidentræset.

Langtfra ovre

Lørdag aften dansk tid vendte Donald Trump retur til Det Hvide Hus, efter han har brugt dagen på at spille golf. Det var mens, han stod på golfbanen, at de sidste afgørende stemmer blev talt sammen, hvor det stod klart, at det bliver Joe Biden, der bliver USA's 46. præsident.

Timer inden det afholdt Trumps advokat pressemøde, hvor det blev gjort klart, at de juridisk vil prøve valgresultatet af ved domstole.

Donald Trump udtalte selv i en erklæring, at 'dette valg langtfra er ovre'.

Joe Biden har også markeret sig på Twitter, efter han er blevet udråbt som vinderen.

'Amerika, jeg er beæret over, at I har valgt mig til at lede vores fantastiske land', skriver Joe Biden på Twitter.

Joe Biden holder tale til nationen klokken 02 dansk tid. Du kan se talen live på Ekstra Bladet her.