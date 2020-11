Donald Trump starter valg-retssager på mandag

- Vi vil påbegynde retssagerne på mandag.

Sådan lyder det på et pressemøde i Philadelphia, Pennsylvania fra Donald Trumps advokat Rudy Giuliani kort før klokken 17 dansk tid - få minutter efter, at flere medier har erklæret Joe Biden som USA's kommende præsident.

- Optællingen er ikke blevet observeret af republikanere - ikke én, lyder det fra Rudy Guliani.

På et tidspunkt under optællingen af stemmerne så det ud til, at det var Donald Trump, der ville løbe med sejren. At vægtskålen så tippede over til Joe Bidens mener Rudy Giuliani giver grund til mistanke.

- Trumps forspring forsvandt pludseligt, og vi har ikke haft mulighed for at tjekke, om det er gået fair til, siger Rudy Guiliani og siger, at netop Pennsylvania har en 'trist historie om stemmesnyd'.

Donald Trump mener ikke, at Joe Biden har vundet, selvom flere internationale medier har udråbt ham som USA 46. præsident, efter at det vurderes, at Joe Biden vinder staten Pennsylvanias 20 valgmænd og dermed kommer over de magiske 270 valgmænd, der skal til for at blive præsident.

'Dette valg er langtfra ovre', lyder det fra Donald Trump i en erklæring.

'Jeg kan ikke sove, før det amerikanske folk har fået den ærlige stemmeoptælling, de fortjener, og som demokratiet kræver', udtaler Trump videre i en erklæring.

Ifølge CNN befinder Donald Trump sig i skrivende stund på sin golfbane i Virginia.

Opdateres ...