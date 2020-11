Dorte West bliver ny borgmester i Herning

Efter knap 20 år som borgmester i Herning er det 1. august slut for Venstre-manden Lars Krarup.

Her overdrages borgmesterkæden til partifællen Dorte West, som er partiets borgmesterkandidat ved kommunalvalget i 2021.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Lars Krarup ønskede ikke at genopstille til valget, og i september blev Dorte West i stedet valgt som partiets spidskandidat.

Hun blev valgt til byrådet i 2009 og sidder i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nu får hun altså også den sidste del af valgperioden som borgmester, hvilket ifølge Lars Krarup er den rigtige måde at gøre det på.

- På den måde får Dorte West lejlighed til at lede budgetforhandlingerne i efteråret og være med til at udstikke kursen forud for valgkampen, siger han i meddelelsen.

Lars Krarup, der har været borgmester siden 2002, fortsætter i Venstres byrådsgruppe frem til udgangen af 2021, hvor valgperioden udløber.

Han har tidligere forklaret, at tiden er kommet til at prøve noget andet.

Det er et par store sko, som Dorte West skal udfylde.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Lars Krarup over 11.000 personlige stemmer.

Det gjorde ham til den suverænt mest populære politiker i Midt- og Vestjylland - og den niendestørste stemmesluger i landet.

Her blev Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), topscorer med knap 40.000 personlige stemmer.

Dorte West fik her omkring 1000 personlige stemmer, hvilket gjorde hende til den fjerdemest populære kandidat i Herning. Hun glæder sig over udnævnelsen, som hun straks går i gang med at forberede sig på.

- Borgmesteren føler et meget stort ansvar over for de vælgere, der har valgt ham for tre år siden.

- Samtidig er han og jeg enige om, at det giver god mening, hvis jeg leder de sidste budgetforhandlinger forud for valget, siger hun om begrundelsen.

Byrådet behandler formelt overdragelsen af borgmesterposten i juni.