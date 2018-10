Drama i kommune: Borgmester blev advaret om økonomisk kaos

Se Ekstra Bladet konfrontere Norddjurs' borgmester i tv-klippet over artiklen.

I Norddjurs Kommune er borgmester Jan Petersen en presset mand.

Under store protester fra borgerne i den østjyske kommune vedtog kommunalbestyrelsen sent tirsdag aften nemlig en af de største spareplaner i nyere tids kommunalhistorie.

Ekstra Bladet i Norddjurs Kommune Ekstra Bladet er taget til Norddjurs for at afdække de massive besparelser, der rammer borgerne i kommunen. Vi taler både med de mennesker, det berører og stiller de politikere, der står bag den katastrofale økonomi, til ansvar.

Henover natten til en kold februardag i 2018 stod det klart for den socialdemokratiske borgmester, der har regeret i kommunen de sidste otte år, at man havde flejlbudgetteret så voldsomt, at man nu skulle svinge kniven og spare 460 millioner over de næste fire år.

Overhørte klare advarsler

Borgmesteren har hele tiden fastholdt, at nyheden om den økonomiske deroute kom som et lyn fra en skyfri himmel, men det havde størstedelen af de vrede borgere, som Ekstra Bladet talte med foran rådhuset tirsdag aften, svært ved at tro på.

Nu viser det sig også, at Jan Petersen og resten af økonomiudvalget var blevet advaret - gentagne gange.

- Alle år er vi blevet advaret af den tidligere økonomidirektør om, at hvis vi gav det antal førtidspensioner, som vi skulle, så ville udgifterne eksplodere, fortæller Ulf Harbo, der er medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget for Enhedslisten.

Artiklen fortsætter under billedet...

Enhedslistens Ulf Harbo fortæller til Ekstra Bladet, at advarselslamperne i en del år havde blinket i Norddjurs Kommune, der var blevet advaret flere gange. Foto: Ernst Van Norde

Det er netop merudgifter til ydelser som førtidspension, der har været med til at bringe kommunen i knæ.

Men i økonomiudvalget valgte man imidlertid at overhøre den tidligere økonomidirektør Eva Holm Iversens advarsler, fordi hun før havde ramt forkert på nøgletal for kommunens økonomi, uddyber Ulf Harbo til Ekstra Bladet:

- Hun havde lavet en forudsigelse helt tilbage i 2010, der sagde, at kommunen ville komme ned på minus 250 millioner i likviditet i 2014. Da vi så fire år senere var kommet op på 250 millioner i plus, jokede vi med, at hun gættede en halv milliard forkert.

- Det viser jo, at man blev advaret, men det her budgetlægning er så svært at gennemskue, og man kan ikke regne med noget som helst, fortsætter han.

I 2016 valgte Eva Holm Iversen at sige sin stilling i Norddjurs Kommune op.

Forkerte tal

Enhedslistens repræsentant i økonomiudvalget mener, at der ligger et kollektivt ansvar til grund for, at man ikke reagerede på advarslerne:

- Man burde have set det komme. Vi har lavet nogle helt klokkeklare fejl, som har gjort, at man har udregnet nogle helt forkerte tal. Kigger man på forkerte tal, er det svært at se det komme, siger Ulf Harbo.

Det er hans kollega i økonomiudvalget, Steen Jensen fra Dansk Folkeparti, enig i. Han husker ikke, at Eva Holm Iversen havde advaret mod en forestående katastrofe på førtidspensionsområdet. Til gengæld mener han, at advarselslamperne i lang tid havde blinket på et andet vitalt område.

- Advarslen med førtidspensionerne er gået min næse forbi, men jeg har før hørt, at vi har alt for dyre skoler. Det har jeg hørt længe, for vi ligger langt over landsgennemsnittet, siger Steen Jensen til Ekstra Bladet.

Åbenlyse problemer

Men uanset, om politikerne blev tilstrækkeligt advaret eller ej, mener Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, at politikerne selv skulle have forudset, hvad der var på vej.

- Man kan ikke forvente, at politikerne har stor regnskabs- og økonomistyringsekspertise, men man behøver ikke at være professor for at kunne konstatere, at man i mange år har haft problemer med finansieringen af driften på skoleområdet, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet...

I Norddjurs Kommune var der tirsdag stor utilfredshed med borgmester Jan Petersern, som borgerne føler har svigtet dem. Her får han overrakt en bog kloakarbejde som tak for et stykke 'lortearbejde'. Foto. Ernst Van Norde

***

Borgmester: Advarsel uden konkrete tal

Ekstra Bladet konfronterede torsdag borgmester Jan Petersen med de oplysninger, som flere af hans kollegaer i økonomiudvalget er kommet med.

- Jeg er enig i, at det er overførselsudgifterne, der vælter læsset. At gå fra 0 til 55 millioner i et budget er en katastrofe. Min bedste vurdering af det er, at der er sket en fejlberegning, der er uacceptabelt stort, slår han indledningsvist fast.

- Er du enig med Dansk Folkepartis Steen Jensen i, at advarselslamperne har blinket i forhold til udgifterne til skolerne, der har været for høje i for lang tid

- I alle årene har vi haft et større forbrug på specialundervisning og sociale udgifter for børn. Det er kendt stof. Man kan vælge at sige, at det er for højt et serviceniveau, men jeg vil vende den om og sige, at det er en af de grundlæggende problemstillinger i Norddjurs Kommune.

- Vi har mange borgere, herunder mange børn, der har behov for specialundervisning og sociale foranstaltninger. Så det er ikke udtryk for en bevidst politisk beslutning, men for, hvilken borgergruppe vi også har i vores kommune, som koster mange penge, forklarer Jan Petersen.

- Men I er ikke for år tilbage blevet advaret løbende internt om problemerne på skoleområdet og den her gruppe af førtidspensionister, der var på vej?

- Hvad angår førtidspensionsdelen, er der ikke lagt oplysninger frem for os politikere, der viser den her udvikling. Det burde der have været, og det er problemet, men der får vi en uafhængig vurdering, som vi vil drøfte, når den kommer.

- Din kollega i økonomiudvalget fra Enhedslisten, Ulf Harbo, har fortalt os, at din tidligere økonomidirektør Eva Iversen gentagne gange har advaret om problemet med gruppen af førtidspensioner?

- Det har jeg ikke hørt på den måde, han siger. Det er muligt, at hun advarede på et møde, jeg deltog i, men det, at der skulle fremlægges dokumenter til budgetgrundlaget i 2016, 17 og 18, er der, hvor fejlen ligger. Advarslen kunne vi ikke bruge til noget.

- Så hvis hun vidste, at der var noget galt, skulle hun have råbt vagt i gevær endnu højere?

- Jeg kan sagtens forestille mig, at Eva har sagt, at der var usikkerhed forbundet med de her omlægninger, men det er ikke problemet. Problemer er, at der så ikke kommer konsekvenser ud af det, og at der ikke bliver beregnet på det, når man laver budgetforudsætninger.

- Men hun har netop advaret jer. Burde I så ikke have kigget på tallene igen i stedet for at vente på en rapport fra administrationen?

- Nej. Det er sådan, at når man advarer politikerne, må man også bakke det op med tal, så vi kan forholde os til det, slutter borgmesteren.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den tidligere økonomidirektør i Norddjurs Kommune Eva Holm Iversen, der på grund af tavshedspligt ikke vil udtale sig i sagen.

Se også: Borgere om økonomisk blodbad: - Det er helt forfærdeligt

Se også: Vred borger overrækker 'gave' til borgmester: Tak for lort!

Se også: Skolelukning sparket til hjørne

Se også: Kommune skal spare halv milliard: Sådan kunne det gå SÅ galt

Se også: Danmarks ældste færgerute i fare for at blive lukket

Se også: Mangler en halv milliard kroner: Birgit betaler prisen