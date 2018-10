Drama på ambassade: Truer med at tvangsfjerne kendt kat

Ecuador truer nu med at tvangsfjerne den omstridte Julian Assanges kat fra landets ambassade i London, hvor Wikileaks-stifteren har levet i selvvalgt asyl siden juni 2012.

Katten, der ifølge AP lyder navnet James, ses ofte i ambassadens vinduer, når der er demonstrationer udenfor til støtte for Assange, eller når pressefolk samles på gaden.

Det er velkendt, at Assange lever under meget beskedne forhold i bygningen, hvor han har valgt af have selskab af katten.

Her ses James i et af ambassadens vinduer.

I et ni sider langt dokument stiller Ecuadors ambassade en række betingelser for den efterhånden uønskede gæsts fortsatte ophold på repræsentationen, hvis område er beskyttet af diplomatisk immunitet.

Blandt kravene er, at Assange sørger for at holde sit badeværelse rent og ordner kattens 'mad, hygiejne og pleje'.

Det vides ikke, om der ligger episoder med for eksempel manglende renlighed bag de nye betingelser.

Men hvis Assange ikke opfylder kravene, vil katten blive givet til en anden ejer eller afleveret på et dyreinternat, hedder det i den lange erklæring på spansk, som er offentliggjort af hjemmesiden Código Vidrio i Ecuadors hovedstad Quito.

Assange fik katten som en gave fra sine børn. Missen, der flere gange er fotograferet iført slips, har sin egen Twitter-konto.

Et tweet fra ambassadekatten, der ligesom Assange har været tavs siden marts, fordi netadgangen er lukket ned.

Et tweet fra ambassadekatten, der ligesom Assange har været tavs siden marts, fordi netadgangen er lukket ned.



Godkendte besøg

Foruden kravene til pasning af katten stiller erklæringen også en række andre betingelser for Assanges ophold.

Herunder at alle besøgende skal godkendes af ambassadens stab mindst tre dage forinden. Samt skrappe regler for hans brug af internettet. Det må kun ske via ambassadens wifi, formentlig for at kunne føre kontrol eller afbryde Assanges aktiviteter.

Faktisk fik den 47-årige australier først i sidste weekend officielt tilladelse til igen at bruge nettet efter en mere end et halvt års lang afbrydelse.

Ecuadors regering mente, at han fra sin base på ambassaden skabte problemer i forhold til andre lande.

Blandt andet skal det have skabt en mindre krise mellem Spanien og Ecuador, at Assange tweetede løs om løsrivelsesaktiviteter i Catalonien.

James er her fotograferet med hvid krave i et af ambassadens vinduer i november 2016. Foto: Matt Dunham/AP

Da dokumentet fra Ecuador kom offentligt frem mandag, kunne dets ægthed ikke umiddelbart bekræftes. Men AP skriver, at hjemmesiden Código Vidrio før har publiceret internt materiale fra London-ambassaden.

I Ecuadors hovedstad Quito er det advokaten Carlos Poveda, der repræsenterer Assanges interesser. Han kalder overfor Guardian de nye, mere strikse regler for 'et fængsels-reglement'.

- De nye regler krænker hans grundlæggende rettigheder som asylsøger, siger Poveda, som tilfører, at Assange endnu ikke har fået internetadgang, selvom det er blevet lovet.

Fra 1. december skal han endvidere selv betale for mad, vask, lægebesøg og andre omkostninger ved opholdet i ambassaden, fremgår det af erklæringen.

Her taler Julian Assange fra ambassadens balkon i februar 2016. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Julian Assange søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i 2012, da britiske myndigheder ville udlevere ham til Sverige. Her var australieren sigtet for sexmisbrug af to kvinder, han havde mødt ved en konference.

Assange frygtede, at han fra Sverige kunne blive sendt videre til USA. Siden har svenskerne frafaldet sigtelserne og kravet om udlevering, men til gengæld står han at blive anholdt i Storbritannien, hvis han forlader ambassaden. Nu for at have drevet gæk med britiske retsregler. Også i dette tilfælde kan konsekvensen være udlevering til USA, frygter Assange og hans støtter.

I USA risikerer han en hård straf, fordi Wikileaks i 2010 lækkede hundredetusinder af fortrolige amerikanske dokumenter om blandt andet krigene i Irak og Afghanistan.

Efter de mange år er Ecuador blevet grundig træt af gæsten i London-ambassaden. Han blev oprindeligt budt velkommen af politiske årsager, men det sydamerikanske lands nuværende præsident, den venstreorienterede Lenín Moreno, vil nu have sagen løst.