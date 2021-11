Drama: S-borgmester bryder aftale og fortsætter i Albertslund

Socialdemokratiet bryder konstitueringsaftale i Albertslund Kommune, der tidligere onsdag aften gav SF borgmesterposten.

Steen Christiansen fortsætter alligevel som borgmester i stedet, oplyser han i en mail til Ritzau.

Han har samlet et flertal sammen med De Konservative, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti, mens De Radikale bliver inviteret til at træde ind i aftalen.

I den brudte konstitueringsaftale fik SF's Vivi Nør Jacobsen ellers borgmesterposten med støtte fra Steen Christiansen og Socialdemokratiet samt De Radikale.

- Først og fremmest tillykke til SF med borgmesterposten. Valgets tale er klar, og vi lytter i Socialdemokratiet til borgerne, sagde Steen Christiansen onsdag aften til sn.dk.

- Vi vil med aftalen med SF og Det Radikale Venstre og den øvrige kommunalbestyrelse fortsat arbejde for en progressiv udvikling af Albertslund med fokus på børn, velfærd og den grønne omstilling, lød det fra Steen Christiansen.

Kort før midnat er der dog nye toner fra Steen Christiansen, der har været borgmester siden 2010.

- Jeg er glad for opbakningen til at kunne fortsætte som borgmester og ikke mindst på baggrund af en konstitueringsaftale, som sikrer et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Det vil jeg bestræbe mig på at leve op til i valgperioden, siger han i mailen.

I en samlet pressemeddelelse bekræfter De Konservative, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti, at de er med i en aftale, der gør Steen Christiansen til borgmester.

Det skyldes ifølge partierne et 'åbenlyst brud på vores aftale og det hidtidige tillidsforhold' fra SF.

De fire partier var klar til at gøre Vivi Nør Jacobsen til borgmester. Men derefter valgte hun ifølge partierne i den nye aftale at droppe aftalen for at konstituere sig med Socialdemokratiet og De Radikale i stedet.

- På den baggrund valgte vi at tage kontakt til Socialdemokratiet og en ny aftale blev indgået, lyder det fra de fire partier.

Partierne slår også fast, at det ikke var udgangspunktet, at Steen Christiansen skulle fortsætte som borgmester.

Socialdemokratiet gik 7,8 procentpoint og to mandater tilbage i Albertslund ved valget tirsdag. Partiet blev dog stadig det største parti med syv mandater.

Modsat gik SF 9,5 procentpoint frem og fordoblede sine mandater til 4. Vivi Nør Jacobsen blev også kommunens største stemmesluger med 1293 personlige stemmer. Steen Christiansens fik 820 stemmer.